В апреле бизнес ухудшил экономические ожидания

В апреле бизнес ухудшил экономические ожидания

Бизнес в апреле ухудшил оценку экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности в ответ на усиление карантинных ограничений и роста неопределенности. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который рассчитывает Национальный банк на ежемесячной основе.

В апреле 2021 года он составлял 46,9 против 51,4 в марте и снова опустился ниже равновесного значения (50 пунктов).

"В марте предприятия большинства секторов пессимистично оценили результаты своей деятельности: секторальные индексы предприятий промышленности, торговли и сферы услуг опустились ниже нейтрального уровня. В то же время строительные компании впервые после сентября 2019 года продемонстрировали оптимистические настроения", - сказано в сообщении.

Предприятия промышленности после двух месяцев оптимизма вновь ухудшили оценки деловой активности: в апреле секторный индекс снизился до 48,9 с 52,3 в марте.

В частности, предприятия промышленности ожидают значительный рост цен на сырье, материалы и собственную продукцию; одновременно сохраняют положительные оценки по объемам новых заказов и объемам производства продукции. Объемы новых экспортных заказов будут оставаться на текущем уровне.

Предприятия всех секторов прогнозируют рост цен на свою продукцию/услуги на фоне подорожания сырья и товаров поставщиков и пока не ожидают увеличения численности работников.



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