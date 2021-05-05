Thyssenkrupp инвестировал 60 млн евро в новый логистический центр

Как сообщает Yieh.com, Material Services, компания по торговле сталью немецкой Thyssenkrupp, открыла новый логистический центр по металлу в Ротенбурге, Германия.



Центр станет частью отдела сбыта Thyssenkrupp Schulte.Thyssenkrupp инвестировал 60 млн евро в эту область, которая может обрабатывать 20 000 тонн алюминия, нержавеющей стали и стали, стремясь в основном предлагать услуги клиентам в северной Германии.



Thyssenkrupp Materials пережила трудный год в первом квартале 2020-21 финансового года (с октября по декабрь 2020 года), но в 2021 году наблюдаются улучшения и ожидаемый рост продаж.



