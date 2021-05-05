В США заявили о грядущем экономическом буме

В США заявили о грядущем экономическом буме

США ожидает "экономический бум", однако правительство страны может упустить его, если не разработает четкий план госрасходов, считает главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон.

"Рост – это хорошо. Все должны воспользоваться им", - сказал он в интервью The Wall Street Journal.

Однако глава JPMorgan подчеркнул, что госрасходы, нацеленные на стимулирование роста экономики, не будут иметь эффекта, если они неправильно спланированы. Он отметил, что, например, план строительства дорог должен четко устанавливать, сколько миль будет построено, по какой стоимости и в какой срок. Предоставление бесплатного образования в колледжах не будет иметь положительного эффекта, если образовательные учреждения не оцениваются по доле выпускников и показателям последующего трудоустройства, считает Даймон.

"Когда наше правительство указывает на проблемы, с которыми мы должны разобраться, оно право, - сказал Дж.Даймон. - Однако если мы просто выделим на это много денег, и они все снова будут растрачены, у нас будут проблемы".

Он также отметил, что государственное регулирование в течение многих лет замедляло рост малого бизнеса и других компаний.

Помимо этого, Дж.Даймон указал на факторы, которые заставляют его сомневаться по поводу продолжительности "экономического бума" и его влияния. По его словам, малый бизнес и низкооплачиваемые работники значительно больше других пострадали из-за пандемии. Помимо этого, инфляция в США, скорее всего, будет повышаться.

Как отмечает WSJ, Дж.Даймона часто спрашивают, может ли его интерес к политике подтолкнуть его к переходу на госслужбу. В течение многих лет он отрицал подобную возможность. В интервью газете во вторник он выразил надежду на то, что планы государственных расходов будут обсуждаться публично.

Ранее Дж.Даймон прогнозировал стабильный рост экономики США при умеренном повышении инфляции и процентных ставок, благодаря высокому уровню сбережений, расширению вакцинации и перспективам принятия плана инфраструктурных расходов, который был предложен президентом Джо Байденом.

МинПром по материалам Интерфакс

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