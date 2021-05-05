Цена на плоский прокат в Бразилии в мае вырастет на 16-18%

Цена на плоский прокат в Бразилии в мае вырастет на 16-18%

Как сообщает Yieh.com, поскольку мировые цены на сталь и сырье продолжали расти, а внутренний спрос в Бразилии все еще высок, было заявлено, что цена на плоский прокат в Бразилии в мае вырастет на 16–18%.

Компания Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) объявила 29 апреля о повышении своих цен на 16-18%, из которых цена на г/к рулон вырастет на 16%, а на х/к рулон - на 18%. , а цена на оцинкованный рулон будет увеличена на 16,5%.

Кроме того, Usiminas в мае повысил цену на 10%, ArcelorMittal запланировал повышение цен на 17%, а Gerdau повысит цены на стальной лист и г/к рулон на 12% и 15%. Однако эти корректировки цен не были подтверждены производителями.

МинПром по материалам МеталлТорг

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