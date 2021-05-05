Стоимость турецкой арматуры подскочила на 40 долл.

Стоимость турецкой арматуры подскочила на 40 долл.

Прейскурантные цены на арматуру производства турецких металлургических заводов подскочили на 40 долл. на прошлой неделе, до 670 долл. за тонну и выше самовывозом с завода.

Эти шаги были предприняты на фоне роста стоимости импортируемого лома и ожиданий того, что отмена экспортной скидки НДС на китайскую сталь может открыть новые возможности для экспорта, что приведет к дальнейшему росту цен.

В предыдущие недели эти цены в основном оставались неизменными и составляли 630–640 долл. за тонну на условиях франко-завод, в зависимости от региона и тоннажа, хотя заводы обеспечили более высокие экспортные цены, превышающие 650 долл. за тонну на условиях FOB.

Турецкие комбинаты также начали тестировать экспортный рынок с ценами в 670 долл. США за тонну на условиях FOB и выше, в зависимости от пункта назначения и тоннажа.

Отметив, что недавние продажи заготовок составили 625 долл. за тонну на условиях франко-завод, менеджер по продажам турецкого производителя сортового проката прокомментировал ситуацию, отметив, что цены на лом выше 450 долл. за тонну не смогут оставаться долго, опровергнув некоторые разговоры на рынке о том, что цены на лом могут достигать 500 долл. за тонну.

МинПром по материалам Steelland

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