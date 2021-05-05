Офис Родовид Банка возле Почтовой площади в Киеве выставили на продажу за 309 млн гривен

Ценную недвижимость выставляют на приватизацию впервые.

Офис Родовид Банка возле Почтовой площади в Киеве выставили на продажу за 309 млн гривен
Фото: Google Maps

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу пятиэтажное офисное здание Родовид Банка, выходящее окнами на Почтовую площадь в центре Киева. Стоимость объекта, который выставляется на продажу впервые, составляет 308,7 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте Фонда.

Торги должны состояться 18 мая 2021 года в системе Prozorro.Продажи по английской модели аукциона.

"Здание общей площадью 6077 кв м находится в исторической части города - на улице Сагайдачного, дом 17. Вблизи - Почтовая площадь, старинный киевский фуникулер, Андреевский спуск и набережная Днепра. Фасады здания выходят на площадь и улицу Сагайдачного. Рядом проходит большой пешеходный поток и трафик автотранспорта. Станция метро «Почтовая площадь» - в одной минуте ходьбы", - говорится в описании лота.

Вместе со зданием продаются вся мебель и техника.

Напомним, что Родовид Банк сильно пострадал во время кризиса 2008-2009 годов, и его спасли за счет государственного бюджета. С 2011 года банк работал в статусе санационного. Предполагалось, что его задачей будет проведение в течение пяти лет эффективной работы с активами банков государственного сектора и возвращение государственных средств, направленных на капитализацию банка.

Однако поставленная задача не достигнута в связи с тем, что на законодательном уровне так и не создали механизмов передачи и реализации проблемных активов. Кроме того, Родовид продемонстрировал низкую результативность работы с собственными активами. В течение деятельности банка как санационного его доходы лишь покрывали расходы, государство не имело никаких дивидендов от деятельности банка.

Также с 2012 года после принятия закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" функции Родовид Банка начали дублироваться Фондом гарантирования вкладов.

В связи с этим в феврале 2016-го НБУ признал Родовид Банк неплатежеспособным, а в 2017 году отправил на ликвидацию.

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