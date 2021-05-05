Офис Родовид Банка возле Почтовой площади в Киеве выставили на продажу за 309 млн гривен
Ценную недвижимость выставляют на приватизацию впервые.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу пятиэтажное офисное здание Родовид Банка, выходящее окнами на Почтовую площадь в центре Киева. Стоимость объекта, который выставляется на продажу впервые, составляет 308,7 млн гривен.
Об этом сообщается на сайте Фонда.
Торги должны состояться 18 мая 2021 года в системе Prozorro.Продажи по английской модели аукциона.
"Здание общей площадью 6077 кв м находится в исторической части города - на улице Сагайдачного, дом 17. Вблизи - Почтовая площадь, старинный киевский фуникулер, Андреевский спуск и набережная Днепра. Фасады здания выходят на площадь и улицу Сагайдачного. Рядом проходит большой пешеходный поток и трафик автотранспорта. Станция метро «Почтовая площадь» - в одной минуте ходьбы", - говорится в описании лота.
Вместе со зданием продаются вся мебель и техника.
Напомним, что Родовид Банк сильно пострадал во время кризиса 2008-2009 годов, и его спасли за счет государственного бюджета. С 2011 года банк работал в статусе санационного. Предполагалось, что его задачей будет проведение в течение пяти лет эффективной работы с активами банков государственного сектора и возвращение государственных средств, направленных на капитализацию банка.
Однако поставленная задача не достигнута в связи с тем, что на законодательном уровне так и не создали механизмов передачи и реализации проблемных активов. Кроме того, Родовид продемонстрировал низкую результативность работы с собственными активами. В течение деятельности банка как санационного его доходы лишь покрывали расходы, государство не имело никаких дивидендов от деятельности банка.
Также с 2012 года после принятия закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" функции Родовид Банка начали дублироваться Фондом гарантирования вкладов.
В связи с этим в феврале 2016-го НБУ признал Родовид Банк неплатежеспособным, а в 2017 году отправил на ликвидацию.