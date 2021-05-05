Суд отменил незаконную регистрацию земли музея "Пирогово" за частным обществом

Стоимость участка 1,2 га превышает 24 млн гривен.

Суд отменил незаконную регистрацию земли музея "Пирогово" за частным обществом

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск прокуратуры и отменил регистрацию 1,2 га земли музея "Пирогово" за коммерческим обществом.

Стоимость этой земли составляет более 24 млн гривен, сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

"Этот участок относится к охраняемой зоне Национального музея народной архитектуры и быта Украины (с. Пирогово), который является уникальной этноландшафтной экспозицией. На его территории запрещается любая деятельность, которая может негативно влиять на состояние историко-культурных комплексов и объектов или препятствовать их использованию по целевому назначению", - говорится в сообщении.

Название коммерческого общества не сообщается.

Напомним, что это не первый случай захвата земли музея. В 2017 году Хозяйственный суд Киева вернул территориальной общине Киева более 102 га земель зоны охраняемого ландшафта Национального музея архитектуры и быта Украины ("Пирогово").

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
СБУ нашла 800 кг серебра во время обысков в конвертационном центреСБУ нашла 800 кг серебра во время обысков в конвертационном центре
JPMorgan прогнозирует ускорение роста ВВП УкраиныJPMorgan прогнозирует ускорение роста ВВП Украины
Airbus получил 362 млн евро чистой прибыли в январе-мартеAirbus получил 362 млн евро чистой прибыли в январе-марте
Украина и Всемирный банк завершили совместный проект на $450 млнУкраина и Всемирный банк завершили совместный проект на $450 млн
Китай отменил импортные пошлины на некоторые материалы для производства сталиКитай отменил импортные пошлины на некоторые материалы для производства стали
Блок рекламы


Похожие новости
Китай отменил льготы по НДС для экспортеров метпродукцииКитай отменил льготы по НДС для экспортеров метпродукции
Китай отменил импортные пошлины на некоторые материалы для производства сталиКитай отменил импортные пошлины на некоторые материалы для производства стали
ДФС за I квартал демонтировала 151 незаконную АЗС и изъяла топлива на 516 млн грн, - МельникДФС за I квартал демонтировала 151 незаконную АЗС и изъяла топлива на 516 млн грн, - Мельник
Рекордное число компаний отменили IPO на «китайской Nasdaq»Рекордное число компаний отменили IPO на «китайской Nasdaq»
"Укроборонпром" посчитал, сколько у него земли"Укроборонпром" посчитал, сколько у него земли
ВАКС отменил решение Печерского суда об изменении подследственности дела о хищении газа "Нафтогаза", - НАБУВАКС отменил решение Печерского суда об изменении подследственности дела о хищении газа "Нафтогаза", - НАБУ
СБУ разоблачила схему продажи частным компаниям некачественных запчастей для вагоновСБУ разоблачила схему продажи частным компаниям некачественных запчастей для вагонов
Печерский суд отменил Лагуну запрет на выезд за границуПечерский суд отменил Лагуну запрет на выезд за границу
Байден отменил решения Трампа по импорту алюминияБайден отменил решения Трампа по импорту алюминия
Калиновский рынок отменил тендер на закупку туалетной бумаги: рулон оказался на 10 м корочеКалиновский рынок отменил тендер на закупку туалетной бумаги: рулон оказался на 10 м короче
Последние новости
Подгружаем последние новости