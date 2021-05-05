Суд отменил незаконную регистрацию земли музея "Пирогово" за частным обществом
Стоимость участка 1,2 га превышает 24 млн гривен.
Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск прокуратуры и отменил регистрацию 1,2 га земли музея "Пирогово" за коммерческим обществом.
Стоимость этой земли составляет более 24 млн гривен, сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
"Этот участок относится к охраняемой зоне Национального музея народной архитектуры и быта Украины (с. Пирогово), который является уникальной этноландшафтной экспозицией. На его территории запрещается любая деятельность, которая может негативно влиять на состояние историко-культурных комплексов и объектов или препятствовать их использованию по целевому назначению", - говорится в сообщении.
Название коммерческого общества не сообщается.
Напомним, что это не первый случай захвата земли музея. В 2017 году Хозяйственный суд Киева вернул территориальной общине Киева более 102 га земель зоны охраняемого ландшафта Национального музея архитектуры и быта Украины ("Пирогово").