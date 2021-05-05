Германия направит еще 5 млрд евро на сокращение выбросов в сталелитейной промышленности

Германия направит еще 5 млрд евро на сокращение выбросов в сталелитейной промышленности

Как сообщает агентство Bloomberg, Германия потратит дополнительно 5 млрд евро (6 млрд долл.) на сокращение выбросов в сталелитейной промышленности, поскольку она активизирует усилия по достижению все более жестких климатических целей.

Крупнейшая экономика Европы потратит деньги на поддержку проектов производителей стали по производству водорода и других исследовательских программ, заявил в понедельник министр экономики Питер Альтмайер после встречи с представителями черной металлургии Германии. Эти средства также помогут в строительстве инфраструктуры, необходимой для плавного перехода на производство металла с низким уровнем выбросов.

"Сталелитейная промышленность является ключевой отраслью для Германии, - сказал П.Альтмайер. - В то же время он играет особую роль в усилиях по сокращению выбросов, потому что он является крупнейшим промышленным источником выбросов парниковых газов".

По словам П.Альтмайера, Германии необходимо будет инвестировать более 35 млрд евро к 2050 году, чтобы сократить выбросы парниковых газов в этом секторе. По его словам, правительство готово предоставить субсидии до максимума, разрешенного в соответствии с правилами ЕС о государственной помощи, чтобы "озеленить" промышленность.

Производители стали добились определенного прогресса в сокращении выбросов углерода за счет повышения эффективности предприятий, но большая часть низко висящих плодов уже собрана. Политики Германии делают ставку на то, что можно добиться еще более значительного сокращения выбросов и помочь обеспечить 800 тыс. рабочих мест в тяжелой промышленности, которая поддерживала промышленную мощь страны на протяжении последних двух столетий.

Очистка стали требует структурного сдвига, такого как использование водорода вместо угля для обогрева печей. По данным Bloomberg New Energy Finance, это значительно увеличит производственные затраты. Thyssenkrupp AG, крупнейший производитель стали в Германии, заявила, что перевод заводов на производство водорода обойдется примерно в 10 млрд долл.

"Сталелитейная промышленность ясно дала понять, что готова внести важный вклад в обеспечение климатической нейтральности, - сказал П.Альтмайер. - Однако это не будет жизнеспособным в финансовом отношении без помощи государства".

МинПром по материалам МеталлТорг

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