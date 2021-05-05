Из возвращенных Украине из США $1,5 млрд "денег Януковича" 87% были наличные, - Енин

"Мы впервые в истории двусторонних отношений с США вернули 600 тыс. долларов с американской земли".

Из возвращенных Украине из США $1,5 млрд "денег Януковича" 87% были наличные, - Енин
Фото: ЕPA/UPG

Из возвращенных в Государственный бюджет Украины 1,5 млрд долларов США средств, конфискованных у окружения экс-президента Виктора Януковича, 87% составляли наличные.

Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"Я принимал активное участие в том, что мы вернули в государственный бюджет 1,5 млрд долларов. И это не какие-то мифические ценные бумаги, это 1,3 млрд долларов наличными и около 200 млн долларов ценными бумагами, на размер которых был сокращен государственный долг Украины... Мы впервые в истории двусторонних отношений с США вернули 600 тыс. долларов с американской земли", - рассказал Енин.

Он напомнил, что речь идет о преступной организации Януковича, "когда ближайшее окружение Януковича, которое родом из Донбасса, обворовывало, прежде всего, тот же Донбасс".

"Они собирали деньги со всей Украины, из всех отраслей экономики, отмывали их сначала в Украине, потом через так называемые предприятия-хабы выводили эти деньги в международные "отмывочные" центры", - сообщил замминистра.

Енин отметил, что работа по возвращению активов Януковича и его окружения продолжается.

Напомним, 28 апреля 2017 года вступило в силу решение Краматорского городского суда о конфискации около 1,5 млрд долларов в виде денежных средств, облигаций внутреннего государственного займа на счетах окружения экс-президента Виктора Януковича. Семь кипрских компаний - владельцев облигаций внутреннего государственного займа - обжаловали решение суда о спецконфискации.

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