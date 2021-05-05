Коболев связал свое увольнение с $2 млрд на счетах "Нафтогаза"

"Мы понимаем, что они рассчитывали на наши деньги - на 10 млрд грн".

Бывший глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отвергает обвинения в якобы создании компанией «дыры» в госбюджете-2021 на 10 млрд грн. Настоящей причиной увольнения он считает накопленные НАК 2 млрд долларов США свободных денежных средств, хотя компания и информировала президента и правительство о планах перевести государству в этом году 32 млрд грн дополнительно к налогам.

Об этом Коболев рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы понимаем, что они рассчитывали на наши деньги - на 10 млрд грн. Наш план был заместить дивиденды тем или иным платежом (технологию можно обсуждать - от ОВГЗ в "авансирование дивидендов") суммой 32 млрд грн... Этот план, который я коммуницировал премьер-министру и президенту, они об этом знают", - сказал он.

Коболев добавил, что правительство также было заблаговременно проинформировано и о том, что вместо планируемой прибыли в финплане 11 млрд грн будет ущерб, поскольку "Нафтогаз" неоднократно предупреждал о проблеме неплатежей газсбытов и необходимости сформировать резервы по этой дебиторской задолженности.

Экс-глава правления отметил, что на счету компании на дату его увольнения было более $2 млрд свободных денежных средств, а в подземных хранилищах - 7 млрд кубометров природного газа, принадлежащего "Нафтогазу", и это является подтверждением его финансовой устойчивости.

"Итак, финансовым планом, который нам, к сожалению, не утвердили на этот год, мы планировали обеспечить безопасность прохождения следующей зимы, обеспечить все инвестиции в добычу и передать вдобавок ко всем стандартным налоговым платежам еще 32 млрд грн", - заявил он.

Коболев констатировал, что в последнее время у компании была очень тяжелая беседа с Минфином, "который нас обвинял, что мы какие-то деньги скрываем и что-то не показываем", поскольку на Едином казначейском счете средств было значительно меньше, чем у "Нафтогаза".

"Как руководитель, который думает и о зиме, и о других больших вызовах, таких как препятствование завершению строительства "Северного потока-2", я понимал необходимость планирования нашей деятельности с точки зрения того, чтобы "Нафтогаз" был финансово сбалансированным", - пояснил экс-глава правления необходимость создания такого запаса свободных денежных средств. Он добавил, что Украина не может претендовать на остановку "Северного потока-2", если создаст риски прерывания транзита по своей территории.

"Что такое безопасность на следующую зиму - это достаточно денежных средств. Из $2 млрд мы 32 млрд грн, то есть более $1 млрд, готовы были передать тем или иным образом бюджету... Поэтому когда говорят: "Коболев, у тебя слишком много денег", то, во-первых, это не у меня, а у госкомпании "Нафтогаз". Во-вторых, эти деньги нужны для выполнения важных задач: это добыча, безопасность поставок, проекты и другие вещи", - отметил экс-глава правления.

Он отметил, что компания и он выполняли задачи в рамках контракта, в частности по максимизации трансфертов в бюджет, которые в 2020 году были рекордно высокими.

"Если кто-то хочет говорить нам, как делать, а не что делать, то так мне работать неинтересно. Я лучше буду уволен за то, что делал правильные вещи, но со мной не согласился акционер, чем я сделаю неправильно, и меня потом будут увольнять осенью, когда будет пустая подземка или мы провалим другие важные проекты", - заявил Коболев.

Он добавил, что "Нафтогаз" был и остается главным источником наполнения бюджета, и менеджмент добивался этого в рамках законодательства и в интересах компании.

"Поэтому подход с моей стороны относительно моей должности был и остается прагматичным: если нужна работа по декларируемым правилам (корпоративного управления в первую очередь), то мне интересно работать. Если правила изменены в сторону возвращения "Нафтогаза" под оперативное управление органами государственной власти (а именно это произошло 28 апреля с точки зрения последствий), то я не вижу смысла", - подчеркнул Коболев.

Напомним, что Кабмин 28 апреля провел заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины". Во время заседания был рассмотрен отчет о деятельности НАК в 2020 году. На заседании правительство уволило Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначил на эту должность Юрия Витренко. Витренко назначили сроком на год.

Сам Коболев в Facebook сообщил, что "об "увольнении" узнал из новостей. Он сказал, что не писал никаких заявлений.

29 апреля Андрей Коболев сообщил, что отдал ключи от кабинета Витренко. В "Нафтогазе" считают решение об увольнении Андрея Коболева "юридической манипуляцией".

Об увольнении Коболева высказались Госдеп и послы стран G7. Они напомнили, "что корпоративное управление подобными предприятиями должно быть свободным от политического вмешательства".

Как выяснилось, Кабинет министров изменил правила назначения главы правления НАК "Нафтогаз", чтобы эту должность смог получить Юрий Витренко.