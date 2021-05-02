Турция усилила контроль за криптовалютным рынком

Турция добавила онлайн-платформы, предназначенные для торговли криптовалютой, в список компаний, на которые распространяется регулирование в рамках борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на соответствующий указ президента Турции, который был опубликован одним из местных изданий.

Согласно имеющимся данным, изменённые правила, регулирующие транзакции с криптовалютой, уже вступили в силу на момент публикации. Они охватывают «поставщиков услуг, связанных с криптовалютой», которые теперь обязаны соответствовать действующему законодательству.

В прошлом месяце Центральный банк Турции запретил использование криптоактивов для проведения платежей, объяснив такое решение тем, что транзакции с использованием цифровой валюты являются небезопасными. После этого сразу две криптовалютные турецкие биржи прекратили работу, а в их отношении начато расследование.

Сначала в СМИ появились сообщения о бегстве из Турции главы криптобиржи Thodex Фарука Фатиха Озера (Faruk Fatih Ozer), который, как предполагает следствие, мог похитить $2 млрд, принадлежащих пользователям платформы. Позднее приостановила свою деятельность криптовалютная биржа Vebitcoin, объявившая о возникновении финансовых трудностей. Закрытие сразу двух крупных криптобирж подтолкнуло турецкие власти к усилению регулирования в этой сфере. Согласно имеющимся данным, правительство намерено организовать центральный банк-депозитарий, за счёт чего будут устранены риски невыполнения биржами взятых на себя обязательств.



