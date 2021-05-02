Турция усилила контроль за криптовалютным рынком

Турция усилила контроль за криптовалютным рынком

Турция добавила онлайн-платформы, предназначенные для торговли криптовалютой, в список компаний, на которые распространяется регулирование в рамках борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на соответствующий указ президента Турции, который был опубликован одним из местных изданий.

Согласно имеющимся данным, изменённые правила, регулирующие транзакции с криптовалютой, уже вступили в силу на момент публикации. Они охватывают «поставщиков услуг, связанных с криптовалютой», которые теперь обязаны соответствовать действующему законодательству.

В прошлом месяце Центральный банк Турции запретил использование криптоактивов для проведения платежей, объяснив такое решение тем, что транзакции с использованием цифровой валюты являются небезопасными. После этого сразу две криптовалютные турецкие биржи прекратили работу, а в их отношении начато расследование.

Сначала в СМИ появились сообщения о бегстве из Турции главы криптобиржи Thodex Фарука Фатиха Озера (Faruk Fatih Ozer), который, как предполагает следствие, мог похитить $2 млрд, принадлежащих пользователям платформы. Позднее приостановила свою деятельность криптовалютная биржа Vebitcoin, объявившая о возникновении финансовых трудностей. Закрытие сразу двух крупных криптобирж подтолкнуло турецкие власти к усилению регулирования в этой сфере. Согласно имеющимся данным, правительство намерено организовать центральный банк-депозитарий, за счёт чего будут устранены риски невыполнения биржами взятых на себя обязательств.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
За неделю банки выдали 709 «доступных» кредитов на 2,2 миллиардаЗа неделю банки выдали 709 «доступных» кредитов на 2,2 миллиарда
СБУ нашла 800 кг серебра во время обысков в конвертационном центреСБУ нашла 800 кг серебра во время обысков в конвертационном центре
ХАЭС остановила на ремонт первый энергоблокХАЭС остановила на ремонт первый энергоблок
Крупнейшая турецкая криптобиржа Thodex банкрот. Основатель бежал из страныКрупнейшая турецкая криптобиржа Thodex банкрот. Основатель бежал из страны
Airbus получил 362 млн евро чистой прибыли в январе-мартеAirbus получил 362 млн евро чистой прибыли в январе-марте
Блок рекламы


Похожие новости
Руководитель ГФС рассказал о борьбе с рынком нелегального алкоголяРуководитель ГФС рассказал о борьбе с рынком нелегального алкоголя
ГФС отчиталась о результатах борьбы с теневым рынком табачной продукцииГФС отчиталась о результатах борьбы с теневым рынком табачной продукции
Катарская Nebras Power стала владельцем контрольного пакета акций в 6 СЭС УкраиныКатарская Nebras Power стала владельцем контрольного пакета акций в 6 СЭС Украины
В январе-феврале Турция увеличила импорт стали на 19,5%В январе-феврале Турция увеличила импорт стали на 19,5%
В Пекине решили усилить контроль над стратегическими минеральными ресурсамиВ Пекине решили усилить контроль над стратегическими минеральными ресурсами
Китай сохранит контроль над мировым рынком редкоземельных металловКитай сохранит контроль над мировым рынком редкоземельных металлов
Биткоин обвалился и восстановился: что творится с рынком криптовалютБиткоин обвалился и восстановился: что творится с рынком криптовалют
Фонд гарантирования вкладов вернул контроль над зомби-банком "Капитал"Фонд гарантирования вкладов вернул контроль над зомби-банком "Капитал"
Турция намерена выплавить рекордный объем сталиТурция намерена выплавить рекордный объем стали
Visa планирует работать с крупными криптовалютными игроками рынкаVisa планирует работать с крупными криптовалютными игроками рынка
Последние новости
Подгружаем последние новости