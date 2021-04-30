Рада вернула половину "позаимствованных" из Программы медгарантий средств для закупки вакцин

На Программу направили 2,25 млрд гривен.

Рада вернула половину "позаимствованных" из Программы медгарантий средств для закупки вакцин
Фото: nus.org.ua

Верховная Рада 29 апреля приняла изменения в госбюджет, посредством которых вернула 3,25 млрд гривен в Программу медгарантий. Это половина от средств, заимствованных у Программы на закупку вакцин от коронавируса.

Как пояснила у Facebook нардеп Ольга Стефанишина ("Голос"), также будет создана отдельная бюджетная программа о финансировании мероприятий по борьбе с COVID-19 в размере 3 млрд грн.

"Средства из нее должны пойти на вакцинацию и другие меры противодействия пандемии, средства будут выделяться решением КМУ по согласованию с бюджетным комитетом", - добавила она.

Кроме того, Комитет по вопросам здоровья нации поручил Минздраву разработать план интеграции в медицинскую реформу всех учреждений, до сих пор не сделавших этого. Это касается и Центра микрохирургии глаза - средства на него возьмут не из выделений на больницы или пациентов.

Напомним, в апреле Минздрав предложил забрать 6,5 млрд гривен из "Реализации программы госгарантий медицинского обслуживания населения" для того, чтобы закупить 10 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer и других препаратов. МЗ при формировании госбюджета просил 15,1 млрд гривен на закупку вакцин от коронавируса, но выделили только 4 млрд.

В апреле Украина заключила рамочное соглашение с Pfizer о покупке 10 млн доз, но денег на это в выделенном бюджете уже не хватит. Народный депутат Ольга Стефанишина в комментарии LB.ua объяснила, что рамочное соглашение (которое на самом деле не обязывает к купле-продаже) было заключено именно из-за нехватки средств. После принятия постановления о перераспределении денег на вакцины закупка может произойти.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 6,5 млрд гривен по бюджетной программе медгарантий заберут на приобретение вакцин от ковида не навсегда. Минфин должен за три месяца вернуть их в программу.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
За неделю банки выдали 709 «доступных» кредитов на 2,2 миллиардаЗа неделю банки выдали 709 «доступных» кредитов на 2,2 миллиарда
СБУ нашла 800 кг серебра во время обысков в конвертационном центреСБУ нашла 800 кг серебра во время обысков в конвертационном центре
Налог на продажу недвижимости в Украине хотят сделать вышеНалог на продажу недвижимости в Украине хотят сделать выше
ХАЭС остановила на ремонт первый энергоблокХАЭС остановила на ремонт первый энергоблок
Крупнейшая турецкая криптобиржа Thodex банкрот. Основатель бежал из страныКрупнейшая турецкая криптобиржа Thodex банкрот. Основатель бежал из страны
Блок рекламы


Похожие новости
Шимкив назвал условия, при которых Украина сможет наладить производство вакцинШимкив назвал условия, при которых Украина сможет наладить производство вакцин
Рада поддержала новый закон о финуслугах и финкомпанияхРада поддержала новый закон о финуслугах и финкомпаниях
Рада одобрила в первом чтении запрет рекламы электронных сигаретРада одобрила в первом чтении запрет рекламы электронных сигарет
Разработчик вакцины AstraZeneca планирует провести IPO на NASDAQРазработчик вакцины AstraZeneca планирует провести IPO на NASDAQ
Кабмин выделил дополнительные 6,5 миллиарда на закупку вакцин от коронавирусаКабмин выделил дополнительные 6,5 миллиарда на закупку вакцин от коронавируса
Рада приняла в первом чтении законопроект о стимулировании индустриальных парковРада приняла в первом чтении законопроект о стимулировании индустриальных парков
Рада разрешила выпустить целевые ОВГЗ на 20 миллиардов. Все — для «Доступной ипотеки»Рада разрешила выпустить целевые ОВГЗ на 20 миллиардов. Все — для «Доступной ипотеки»
Валютная ипотека. Рада конвертировала валютные кредиты населения в гривнуВалютная ипотека. Рада конвертировала валютные кредиты населения в гривну
Украина запретила импортировать из РоSSии пшеницу, масло, моющие средства и бумагуУкраина запретила импортировать из РоSSии пшеницу, масло, моющие средства и бумагу
Рада сделала первый шаг. Депутаты поддержали пакет законопроектов о налоговой амнистииРада сделала первый шаг. Депутаты поддержали пакет законопроектов о налоговой амнистии
Последние новости
Подгружаем последние новости