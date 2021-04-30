Рада вернула половину "позаимствованных" из Программы медгарантий средств для закупки вакцин

Верховная Рада 29 апреля приняла изменения в госбюджет, посредством которых вернула 3,25 млрд гривен в Программу медгарантий. Это половина от средств, заимствованных у Программы на закупку вакцин от коронавируса.

Как пояснила у Facebook нардеп Ольга Стефанишина ("Голос"), также будет создана отдельная бюджетная программа о финансировании мероприятий по борьбе с COVID-19 в размере 3 млрд грн.

"Средства из нее должны пойти на вакцинацию и другие меры противодействия пандемии, средства будут выделяться решением КМУ по согласованию с бюджетным комитетом", - добавила она.

Кроме того, Комитет по вопросам здоровья нации поручил Минздраву разработать план интеграции в медицинскую реформу всех учреждений, до сих пор не сделавших этого. Это касается и Центра микрохирургии глаза - средства на него возьмут не из выделений на больницы или пациентов.

Напомним, в апреле Минздрав предложил забрать 6,5 млрд гривен из "Реализации программы госгарантий медицинского обслуживания населения" для того, чтобы закупить 10 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer и других препаратов. МЗ при формировании госбюджета просил 15,1 млрд гривен на закупку вакцин от коронавируса, но выделили только 4 млрд.

В апреле Украина заключила рамочное соглашение с Pfizer о покупке 10 млн доз, но денег на это в выделенном бюджете уже не хватит. Народный депутат Ольга Стефанишина в комментарии LB.ua объяснила, что рамочное соглашение (которое на самом деле не обязывает к купле-продаже) было заключено именно из-за нехватки средств. После принятия постановления о перераспределении денег на вакцины закупка может произойти.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 6,5 млрд гривен по бюджетной программе медгарантий заберут на приобретение вакцин от ковида не навсегда. Минфин должен за три месяца вернуть их в программу.