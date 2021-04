Австралийская New Century Resources снизила план по добыче цинка

Австралийская компания New Century Resources снизила план по добыче цинка на своем руднике Century в штате Квинсленд.



Ранее компания планировала получить в 2020/2021 финансовом году (июль/июнь) порядка 140-160 тыс. т цинка в концентрате, но теперь она сообщает, что объем выпуска составит не более 127-132 тыс. т. Основной причиной спада названы сложные погодные условия в период с октября по март, когда в Австралии наступил дождливый сезон, который бывает раз в несколько лет.



Рудник Century был остановлен в 2015 г. из-за низких цен на цинк. Но в 2017 г. New Century приобрела его у китайской компании MMG и вернула в строй. С тех пор совокупные поставки металла в концентрате превысили 500 тыс. т.



Как отмечает компания, на мировом рынке наблюдается дефицит цинкового концентрата. Вследствие этого тарифы на его обогащение упали до самого низкого показателя за последние несколько лет, что выгодно поставщикам сырья, подписывающим контракты с плавильными заводами. New Century не ожидает в этом плане каких-либо изменений, по меньшей мере, до конца текущего года.