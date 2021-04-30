Украина и Всемирный банк завершили совместный проект на $450 млн

Украина и Международный банк реконструкции и развития (группа Всемирного банка) завершили "Второй проект улучшения автомобильных дорог и безопасности движения" на общую сумму 450 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

В 2012 году Украина взяла у Всемирного банка кредит на ремонт дороги Киев - Харьков.

Благодаря этим деньгам 84 км автомобильной дороги М-03 на участке Лубны - Полтава были доведены до категории скоростного шоссе. Также построили три новых объезда населенных пунктов, включая Юго-Западный объезд Полтавы.

Сейчас вместо старой дороги построены две отдельные проезжие части по 2 полосы движения в каждом направлении с разграничительной полосой между ними. Благодаря выведению трассы за пределы населенных пунктов, максимальная разрешенная скорость движения 110 км/ч обеспечена по всей области.

В рамках следующего проекта активно ведутся строительные работы на следующем участке трассы М-03 от Полтавы до Валок в направлении Харькова.