Кабмин передумал вводить обязательную выплату пенсий на карточки

Шмыгаль заявил, что это должно быть правом пенсионеров, а не обязательством.

Кабинет министров передумал вводить обязательную выплату пенсий через банки.

Об этом говорится в заявлении премьера Дениса Шмыгаля.

"Переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен происходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательство", - сказал Шмыгаль по итогам совещания по вопросам тарифов на оплату услуг "Укрпочты".

Напомним, что 29 марта Кабинет министров принял постановление "О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины". Оно предусматривает, что с 1 сентября 2021 года выплата пенсий и денежной помощи будет осуществляться через текущие счета уполномоченных банков для всех получателей, кроме старейших пенсионеров, людей с инвалидностью I группы и людей, не способных себя обслуживать.

Это решение объясняли желанием улучшить контроль за выплатами и сделать их более прозрачными.

Но против решения Кабинета министров выступила "Укрпочта", для которой доставка пенсий является значительным источником дохода. Генеральный директор почты Игорь Смелянский заявил, что будет вынужден уволить более 10 тыс. почтальонов, а сама компания получит огромные убытки.