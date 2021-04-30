Кабмин передумал вводить обязательную выплату пенсий на карточки

Шмыгаль заявил, что это должно быть правом пенсионеров, а не обязательством.

Кабмин передумал вводить обязательную выплату пенсий на карточки
Фото: t.me/Denys_Smyhal

Кабинет министров передумал вводить обязательную выплату пенсий через банки.

Об этом говорится в заявлении премьера Дениса Шмыгаля.

"Переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен происходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательство", - сказал Шмыгаль по итогам совещания по вопросам тарифов на оплату услуг "Укрпочты".

Напомним, что 29 марта Кабинет министров принял постановление "О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины". Оно предусматривает, что с 1 сентября 2021 года выплата пенсий и денежной помощи будет осуществляться через текущие счета уполномоченных банков для всех получателей, кроме старейших пенсионеров, людей с инвалидностью I группы и людей, не способных себя обслуживать.

Это решение объясняли желанием улучшить контроль за выплатами и сделать их более прозрачными.

Но против решения Кабинета министров выступила "Укрпочта", для которой доставка пенсий является значительным источником дохода. Генеральный директор почты Игорь Смелянский заявил, что будет вынужден уволить более 10 тыс. почтальонов, а сама компания получит огромные убытки.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
За неделю банки выдали 709 «доступных» кредитов на 2,2 миллиардаЗа неделю банки выдали 709 «доступных» кредитов на 2,2 миллиарда
Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в УкраинеGoogle вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине
СБУ нашла 800 кг серебра во время обысков в конвертационном центреСБУ нашла 800 кг серебра во время обысков в конвертационном центре
Налог на продажу недвижимости в Украине хотят сделать вышеНалог на продажу недвижимости в Украине хотят сделать выше
ХАЭС остановила на ремонт первый энергоблокХАЭС остановила на ремонт первый энергоблок
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин утвердил размер дивидендов. Приватбанк заплатит в бюджет 80% от прибылиКабмин утвердил размер дивидендов. Приватбанк заплатит в бюджет 80% от прибыли
Кабмин решил провести эксперимент по регистрации ФЛП без участия госрегистратораКабмин решил провести эксперимент по регистрации ФЛП без участия госрегистратора
Горняки требуют от Кабмина установить адекватную цену на угольГорняки требуют от Кабмина установить адекватную цену на уголь
Кабмин обязал УЗ выплатить в бюджет 750 млн грнКабмин обязал УЗ выплатить в бюджет 750 млн грн
ЗЗФ решил не тратиться на выплату дивидендовЗЗФ решил не тратиться на выплату дивидендов
Кабмин выделил дополнительные 6,5 миллиарда на закупку вакцин от коронавирусаКабмин выделил дополнительные 6,5 миллиарда на закупку вакцин от коронавируса
Кабмин одобрил вхождение Ощадбанка в Фонд гарантированияКабмин одобрил вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования
Кабмин утвердил законопроект об отмене 100%-ой гарантии на вклады населения в ОщадбанкеКабмин утвердил законопроект об отмене 100%-ой гарантии на вклады населения в Ощадбанке
В Пенсионном фонде не хватает денег на выплату пенсийВ Пенсионном фонде не хватает денег на выплату пенсий
Кабмин отклонил стратегию развития ОщадбанкаКабмин отклонил стратегию развития Ощадбанка
Последние новости
Подгружаем последние новости