Китай повысит экспортные пошлины на ферросилиций, феррохром и чугун с 1 мая

Китай повысит экспортные пошлины на ферросилиций, феррохром и чугун с 1 мая

Как сообщает Argus Media, правительство Китая повысит экспортные пошлины на ферросилиций, феррохром и чугун с 1 мая.

Экспортная пошлина на ферросилиций будет повышена до 25% с 20%, а пошлина на феррохром будет повышена до 20% с 15%. Пекин также повысит экспортную пошлину на высокочистый чугун в соответствии с кодом HS 72011000 до 15% с 10%.

По заявлению Государственного совета Китая, корректировки призваны лучше гарантировать поставки стальных ресурсов и способствовать качественному развитию сталелитейной промышленности. Феррокремний и феррохром являются основным сырьем для производства стали, но считаются продуктами, чувствительными к энергии и загрязнению.

Экспорт ферросилиция из Китая вырос в марте в ответ на рост спроса со стороны международных потребителей и задержку поставок в феврале из-за нехватки контейнеров во время новогодних праздников по лунному календарю в середине февраля.

Повышение экспортной пошлины на ферросилиций противоречит ожиданиям рынка. Многие китайские производители обращаются к правительству с просьбой снизить пошлину, поскольку им трудно заключать сделки на морском рынке из-за неконкурентоспособных цен, связанных с тарифом в 20%. По данным таможни, в прошлом году страна экспортировала 257 205 тонн ферросилиния (Si> 55%), что на 27,5% меньше, чем 354 912 тонн годом ранее. Китай ввел пошлину в размере 25% на экспорт ферросилиция в 2008-2016 годах, а затем снизил ее до 20% в 2017 году.

Между тем, Китай отменит импортную пошлину в размере 1% на феррохром. Также будет отменена пошлина в размере 1% на нелегированный передельный чугун по кодам 72011000 и 72012000 и на легированный чугун под кодом 72015000. Это необходимо для снижения затрат на импорт и расширения импорта стальных ресурсов.

МинПром по материалам МеталлТорг

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