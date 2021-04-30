Госгеонедр завлекает инвесторов из Франции богатством украинских месторождений

Госгеонедр завлекает инвесторов из Франции богатством украинских месторождений

Государственная служба геологии и недр Украины активно ищет зарубежных инвесторов для разработки месторождений стратегических металлов, а также золота и углеводородов.

Председатель Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах представил французским инвесторам участки недр с залежами критических и стратегических полезных ископаемых для приобретения на электронных аукционах. Организаторами онлайн встречи выступили посольство Украины во Французской Республике и Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest.

В частности, Р.Опимах предложил иностранным партнерам разрабатывать месторождения лития, титана, никеля, кобальта, ниобия, циркония, а также золота и углеводородов. Также глава Госгеонедр проинформировал участников встречи об условиях ознакомления с геологической информацией и о процедуре участия в электронных аукционах.

"Развитие партнерства с Европейским Союзом имеет ряд преимуществ из-за близкого географического расположения и прочные политические и экономические связи. Приоритетом Госгеослужбы является привлечение инвестиций, в том числе и иностранных. Мы проводим последовательную политику в этом направлении - начали серию встреч с представителями иностранных и международных компаний, деловых кругов и правительственных организаций, где рассказываем об особенностях ведения бизнеса в Украине и представляем вакантные участки с залежами критической и стратегического сырья", - сообщил французам председатель Госгеонедр.

Во время живой дискуссии участники вебинара обсудили перспективы сотрудничества Украины и Франции в области разработки украинских недр, а также нормы, инвестиционные стимулы и пути выхода французского бизнеса на украинский рынок недропользования.

По результатам встречи стороны договорились продолжить деловое общение. В частности, представители французской бизнес-ассоциации «Avenia» запланировали провести встречу с членами союза чтобы выяснить актуальные вопросы и продолжить обсуждение с украинской стороной о начале совместных инвестиционных проектов.

Ранее на этой неделе председатель Госгеонедр сделал аналогичное предложение австрийским бизнесменам. "Наша цель - оживить рынок, поднять его конкурентоспособность и создать положительный имидж страны для развития экономики Украины", - заявил Р.Оптимах.

МинПром


МинПром по материалам Металлургпром

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