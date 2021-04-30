В I квартале японский стальной экспорт сократился на 10,5%

В I квартале японский стальной экспорт сократился на 10,5%

В марте 2021 года стальной экспорт из Японии составил 3,155 млн. тонн. Снижение объёмов в годовом соотношении – 9,6%, но по сравнению с предыдущим месяцем показатели выросли на 16,5%.

На долю продукции из обычных сталей пришлось 2,022 млн. тонн – на 13,3% меньше, чем за тот же месяц прошлого года, но к февралю объёмы выросли на 17,9%. Отгрузки специальных сталей увеличились на 6,9% и 9,4% соответственно до 0,692 млн. тонн.

За первый квартал 2021 года экспорт продукции японских металлургических предприятий составил 8,328 млн. тонн – на 10,5% меньше в годовом сопоставлении. За весь финансовый 2020/21 год (апрель 2020 – март 2021) объёмы снизились на 12,2% до 31,159 млн. тонн.


МинПром по материалам МеталлСервис

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
За неделю банки выдали 709 «доступных» кредитов на 2,2 миллиардаЗа неделю банки выдали 709 «доступных» кредитов на 2,2 миллиарда
Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в УкраинеGoogle вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине
СБУ нашла 800 кг серебра во время обысков в конвертационном центреСБУ нашла 800 кг серебра во время обысков в конвертационном центре
Налог на продажу недвижимости в Украине хотят сделать вышеНалог на продажу недвижимости в Украине хотят сделать выше
ХАЭС остановила на ремонт первый энергоблокХАЭС остановила на ремонт первый энергоблок
Блок рекламы


Похожие новости
Китай отменил льготы по НДС для экспортеров метпродукцииКитай отменил льготы по НДС для экспортеров метпродукции
Прибыль Baosteel выросла почти в 2,5 раза в первом кварталеПрибыль Baosteel выросла почти в 2,5 раза в первом квартале
Экспорт готового проката стали из Индии за 3 месяца вырос на 26%Экспорт готового проката стали из Индии за 3 месяца вырос на 26%
ЕБА призывает продлить пошлины на экспорт лома €58/тоннаЕБА призывает продлить пошлины на экспорт лома €58/тонна
В РоSSии начали готовиться к запрету на экспорт бензинаВ РоSSии начали готовиться к запрету на экспорт бензина
Украина резко нарастила экспорт мазутаУкраина резко нарастила экспорт мазута
Промышленное производство в 1-м квартале выросло на 2,4% — ГосстатПромышленное производство в 1-м квартале выросло на 2,4% — Госстат
Япония резко снизила экспорт черных металловЯпония резко снизила экспорт черных металлов
Сумма гарантированного возмещения вкладчикам банков-банкротов в 1-м квартале составила 319,7 миллиона — ФГВФЛСумма гарантированного возмещения вкладчикам банков-банкротов в 1-м квартале составила 319,7 миллиона — ФГВФЛ
В I квартале объем розничной торговли в Украине вырос на 7,5%В I квартале объем розничной торговли в Украине вырос на 7,5%
Последние новости
Подгружаем последние новости