В I квартале японский стальной экспорт сократился на 10,5%

В марте 2021 года стальной экспорт из Японии составил 3,155 млн. тонн. Снижение объёмов в годовом соотношении – 9,6%, но по сравнению с предыдущим месяцем показатели выросли на 16,5%.



На долю продукции из обычных сталей пришлось 2,022 млн. тонн – на 13,3% меньше, чем за тот же месяц прошлого года, но к февралю объёмы выросли на 17,9%. Отгрузки специальных сталей увеличились на 6,9% и 9,4% соответственно до 0,692 млн. тонн.



За первый квартал 2021 года экспорт продукции японских металлургических предприятий составил 8,328 млн. тонн – на 10,5% меньше в годовом сопоставлении. За весь финансовый 2020/21 год (апрель 2020 – март 2021) объёмы снизились на 12,2% до 31,159 млн. тонн.