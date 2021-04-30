Украинский пенсионный фонд купил акции Apple Inc

Пакет акций международного технологического гиганта Apple Inc впервые в истории купил украинский негосударственный пенсионный фонд.

Украинский пенсионный фонд купил акции Apple

Негосударственный пенсионный фонд "Взаємодопомога" был учрежден компанией "ЛИГА ПЕНСИЯ". Фонд стал первым в Украине, который заключил сделку по приобретению акций предприятия уровня международного гиганта Apple Inc.

По данным экспертов, покупка акций Apple Inc позволит негосударственному пенсионному фонду "Взаємодопомога" обеспечить максимальную надежность и приумножить пенсионные сбережения своих вкладчиков.

Стоит отметить, что приобретение акций крупных компаний-лидеров рынка – это один из самых эффективных инструментов, который не запрещен законодательством Украины и дает возможность обеспечить доходность и надежность инвестиций. В целом, деятельность негосударственных пенсионных фондов (НПФ) жестко контролируется украинскими законами. У НПФ в распоряжении весьма ограниченное количество инвестиционных инструментов.

Украинский пенсионный фонд купил акции Apple

"Такие инвестиции призваны уменьшить зависимость от внутренних рисков, когда мы инвестируем только в Украине. Диверсификация активов фонда – это способ их сохранения и повышения доходности. Законодательство позволяет до 5% активов негосударственного пенсионного фонда инвестировать в акции международных компаний и мы первые, кто это сделал" – рассказала председатель совета НПФ Ольга Бондаренко.

В будущем фонд "Взаємодопомога" планирует заключать новые сделки по приобретению пакетов акций компаний с безупречной репутацией и мировым именем.


Шевченко Лилия, Тудей

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