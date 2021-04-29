Fitch поставило рейтинг "Укрзализныци" на пересмотр для возможного понижения

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента и приоритетные необеспеченные рейтинги долга АО "Укрзализныця" в список Rating Watch Negative (RWN), учитывая ограниченную ликвидность.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как говорится в сообщении на сайте агентства, доступная для использования ликвидность "Укрзализныци" не полностью покрывает обслуживание долга компании в 2021 году с учетом неопределенности относительно темпов восстановления экономики после пандемии коронавируса.

В Fitch отмечают, что график погашения долга "УЗ" на 2021 год включает выплату в 5,69 млрд грн за три квартала, которые остались.

"Доступна для использования ликвидность" Укрзализныци "недостаточна для покрытия ожидаемых выплат по кредиту от банка ($116 млн, что эквивалентно 3,225 млрд грн), срок по которым наступает 30 мая. Доступная для использования ликвидность в компании (по состоянию на 26 апреля 2021 года) составляет 3,13 млрд грн", - говорится в сообщении.

По данным Fitch, суммарный долг "УЗ" на конец 2020 года составил 36,699 мпрд грн (35,015 млрд грн в 2019 году). В то же время долг компании в 2020 году на 91,2% был номинирован в иностранной валюте (на 92,1% в 2019 году).

По мнению агентства, валютные риски "Укрзализныци" являются существенными, поскольку доходы компании поступают преимущественно в национальной валюте.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг "Укрзализныци" с уровня "В-" до "ССС" в связи с увеличением рисков рефинансирования.

В свою очередь в "Укрзализныце" заявили, что компания работает над несколькими вариантами рефинансирования кредита в пользу АО "Сбербанк", которое приходится на 30 мая текущего года, и не допустит невыполнения обязательств по заимствованиям.