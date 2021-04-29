"Кузница на Рыбальском" после обысков ГБР заявила о пребывании на грани остановки

Коллектив и менеджмент завода расценивают "маски-шоу" как доказательство "сознательного доведения предприятия до банкротства и срыва выполнения его контрактных обязательств перед украинской армией в условиях роSSийской агрессии".

"Кузница на Рыбальском" после обысков ГБР заявила о пребывании на грани остановки
Фото: ЕП

Завод "Кузница на Рыбальском" после вчерашних обысков сотрудниками ГБР заявил о том, что предприятие находится на грани остановки, а тысячам работников грозит потеря рабочих мест.

В заявлении пресс-службы говорится, что коллектив и менеджмент завода расценивают "маски-шоу" как еще одно доказательство "сознательного доведения предприятия до банкротства и срыва выполнения его контрактных обязательств перед украинской армией в условиях роSSийской агрессии".

"ГБР уже не один год терроризирует завод и хорошо знает, что не было ни одного случая, когда бы "Кузница" не предоставила имеющихся документов по их требованию. Поэтому никакой юридической необходимости в обыске не было. Его настоящая цель становится понятной с учетом того, что следователи вышли за границу постановления знаменитого Печерского районного суда и незаконно изымали любые документы, которые им попадались на глаза, а не только те, которые определены решением судьи Соколова в рамках уголовного производства против должностных лиц Министерства обороны, которым расследуется строительство трех бронированных десантно-штурмовых катеров "Кентавр ЛК", "Станислав" и "Малин"", - говорится в сообщении.

Предприятие заявляет, что цена этих катеров, в зависимости от комплектации, как минимум в 2,5 раза ниже стоимости зарубежных аналогов, которые к тому же в 2016 году никто Украине не продавал.

"А тем более, и боевые модули к ним, которые тоже было решено производить в Украине, потому что в то время западные партнеры отказывались поставлять нашей стране летальное вооружение. Эти катера - пилотные проекты, поэтому изменения в тактико-техническом задании на их изготовление являются в таком случае естественными и неизбежными. Их определяет заказчик, в данном случае Министерство обороны, а завод - обязан учитывать", - заверили на предприятии.

Готовность трех десантно-штурмовых катеров в среднем составляет около 90%. Завершены их швартовые и ходовые испытания, но, по словам представителей "Кузницы", "вместо того, чтобы принять катера на вооружение, власть пытается остановить этот процесс, что негативно повлияет на боеспособность ВМС Украины".

"Вопреки распространяемым фейкам о якобы «сверхприбыльности» оборонных проектов, они реализуются на грани рентабельности. За время участия завода в реализации военных заказов во время войны с Россией ни предыдущий, ни нынешний владелец не вывели с предприятия ни одной гривны дивидендов", - добавили на предприятии.

"Кузница" обжалует действия правоохранительных органов в судах.

Напомним, что "Кузница на Рыбальском" (ранее - "Ленинская кузница") - одно из основных предприятий судпрома Украины, где в условиях внешней агрессии осваивается производство новых разработок оборонного назначения, среди которых гранатомет УАГ-40, боевые модули для бронетехники, бронемашины и др.

Вчера Государственное бюро расследований провело обыски на предприятиях ЗАО "Завод" Кузница на Рыбацком "и подразделениях ОАО" АК "Богдан Моторс". Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по закупке Минобороны военной техники, оборудования и услуг по завышенным ценам.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
За неделю банки выдали 709 «доступных» кредитов на 2,2 миллиардаЗа неделю банки выдали 709 «доступных» кредитов на 2,2 миллиарда
Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в УкраинеGoogle вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине
СБУ нашла 800 кг серебра во время обысков в конвертационном центреСБУ нашла 800 кг серебра во время обысков в конвертационном центре
Налог на продажу недвижимости в Украине хотят сделать вышеНалог на продажу недвижимости в Украине хотят сделать выше
ХАЭС остановила на ремонт первый энергоблокХАЭС остановила на ремонт первый энергоблок
Блок рекламы


Похожие новости
Цены на нефть поднялись до максимальных отметок за последние два месяцаЦены на нефть поднялись до максимальных отметок за последние два месяца
Microsoft отчиталась р взлетевших продажах Xbox, Windows и облачных сервисов за последний кварталMicrosoft отчиталась р взлетевших продажах Xbox, Windows и облачных сервисов за последний квартал
СБУ нашла 800 кг серебра во время обысков в конвертационном центреСБУ нашла 800 кг серебра во время обысков в конвертационном центре
Полиция обвинила начальника карьера в Запорожье в незаконной добыче гранита на сумму 1 млрд гривенПолиция обвинила начальника карьера в Запорожье в незаконной добыче гранита на сумму 1 млрд гривен
Из-за карантинных ограничений бюджет столицы недополучил 2,5 млрд грн в 2021 году, – КличкоИз-за карантинных ограничений бюджет столицы недополучил 2,5 млрд грн в 2021 году, – Кличко
Самые высокие темпы за последние 12 лет. За 2020 год денежная масса в обороте выросла почти на третьСамые высокие темпы за последние 12 лет. За 2020 год денежная масса в обороте выросла почти на треть
На ЮУАЭС подключили энергоблок №3 после успешного планового ремонтаНа ЮУАЭС подключили энергоблок №3 после успешного планового ремонта
Работа после 40. Украинцам отказывают в трудоустройстве из-за возрастаРабота после 40. Украинцам отказывают в трудоустройстве из-за возраста
Цены на жилье резко вырастут после локдаунов: аналитики назвали главную причинуЦены на жилье резко вырастут после локдаунов: аналитики назвали главную причину
Взрывной рекорд китайской экономики за последние почти 30 лет — рост ВВП 18,3%Взрывной рекорд китайской экономики за последние почти 30 лет — рост ВВП 18,3%
Последние новости
Подгружаем последние новости