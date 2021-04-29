"Кузница на Рыбальском" после обысков ГБР заявила о пребывании на грани остановки

Коллектив и менеджмент завода расценивают "маски-шоу" как доказательство "сознательного доведения предприятия до банкротства и срыва выполнения его контрактных обязательств перед украинской армией в условиях роSSийской агрессии".

Завод "Кузница на Рыбальском" после вчерашних обысков сотрудниками ГБР заявил о том, что предприятие находится на грани остановки, а тысячам работников грозит потеря рабочих мест.

В заявлении пресс-службы говорится, что коллектив и менеджмент завода расценивают "маски-шоу" как еще одно доказательство "сознательного доведения предприятия до банкротства и срыва выполнения его контрактных обязательств перед украинской армией в условиях роSSийской агрессии".

"ГБР уже не один год терроризирует завод и хорошо знает, что не было ни одного случая, когда бы "Кузница" не предоставила имеющихся документов по их требованию. Поэтому никакой юридической необходимости в обыске не было. Его настоящая цель становится понятной с учетом того, что следователи вышли за границу постановления знаменитого Печерского районного суда и незаконно изымали любые документы, которые им попадались на глаза, а не только те, которые определены решением судьи Соколова в рамках уголовного производства против должностных лиц Министерства обороны, которым расследуется строительство трех бронированных десантно-штурмовых катеров "Кентавр ЛК", "Станислав" и "Малин"", - говорится в сообщении.

Предприятие заявляет, что цена этих катеров, в зависимости от комплектации, как минимум в 2,5 раза ниже стоимости зарубежных аналогов, которые к тому же в 2016 году никто Украине не продавал.

"А тем более, и боевые модули к ним, которые тоже было решено производить в Украине, потому что в то время западные партнеры отказывались поставлять нашей стране летальное вооружение. Эти катера - пилотные проекты, поэтому изменения в тактико-техническом задании на их изготовление являются в таком случае естественными и неизбежными. Их определяет заказчик, в данном случае Министерство обороны, а завод - обязан учитывать", - заверили на предприятии.

Готовность трех десантно-штурмовых катеров в среднем составляет около 90%. Завершены их швартовые и ходовые испытания, но, по словам представителей "Кузницы", "вместо того, чтобы принять катера на вооружение, власть пытается остановить этот процесс, что негативно повлияет на боеспособность ВМС Украины".

"Вопреки распространяемым фейкам о якобы «сверхприбыльности» оборонных проектов, они реализуются на грани рентабельности. За время участия завода в реализации военных заказов во время войны с Россией ни предыдущий, ни нынешний владелец не вывели с предприятия ни одной гривны дивидендов", - добавили на предприятии.

"Кузница" обжалует действия правоохранительных органов в судах.

Напомним, что "Кузница на Рыбальском" (ранее - "Ленинская кузница") - одно из основных предприятий судпрома Украины, где в условиях внешней агрессии осваивается производство новых разработок оборонного назначения, среди которых гранатомет УАГ-40, боевые модули для бронетехники, бронемашины и др.