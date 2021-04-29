Цены на нефть поднялись до максимальных отметок за последние два месяца

Цены на нефть поднялись до максимальных отметок за последние два месяца

Цены на нефть эталонных марок в четверг поднялись до максимальных отметок за последние полтора месяца на сигналах усиления спроса на ключевых рынках.

При этом рост нефтяных цен наблюдается третий день подряд, отмечает Trading Economics.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:10 по Москве в четверг составила 68,26 долл. за баррель, что на 0,99 (1,47%) долл. выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла 64,78 долл. за баррель, что на 0,92 долл. (1,44%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Индикатор спроса на нефтепродукты в США вырос до максимума более чем за два месяца, сообщает агентство Bloomberg. При этом данные американского Минэнерго, опубликованные в среду, показали максимальное с начала марта снижение запасов дистиллятов в стране.

Потребление топлива в Китае может увеличиться с учетом предстоящих длинных выходных, поскольку жители КНР традиционно активно путешествуют в периоды праздников.

"Пандемия COVID-19 продолжается, однако спрос на нефть устойчиво восстанавливается благодаря росту потребления в США и материковом Китае, - отмечает вице-президент консалтинговой компании IHS Markit Виктор Шум. - Отложенный спрос на поездки будет способствовать увеличению спроса на топливо в Европе и Северной Америке, если ситуация с коронавирусом в ближайшие месяцы улучшится".

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 90 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго. Товарные запасы бензина выросли на 92 тыс. баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 3,34 млн баррелей.

Ранее на этой неделе страны ОПЕК+ сохранили принятое 1 апреля решение о постепенном увеличении добычи в мае-июле. ОПЕК+ примет решение по уровням добычи на август, а также в целом до конца года, в июне.

Между тем у инвесторов сохраняется обеспокоенность по поводу пандемии и ее влияния на экономическую активность. В Индии, которая является третьим крупнейшим импортером нефти, за минувшие сутки было зафиксировано более 379 тыс. новых случаев COVID-19.

"В то время как спрос, по всей видимости, движется в правильном направлении в США, сохраняются опасения по поводу влияния скачка случаев COVID-19 в Индии на спрос на топливо", - сказали аналитики ING, которых цитирует S&P Global Platts.

Эксперты отметили рост интереса индийских нефтеперерабатывающих компаний к экспорту продукции с целью избежать излишков запасов в стране.

МинПром по материалам Интерфакс

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