Из-за санкций РФ уже потеряла 160 млрд долл.

Из-за санкций РФ уже потеряла 160 млрд долл.

Убытки РоSSии из-за санкций достигают 160 млрд долл., сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова со ссылкой на данные экспертов.

"По разным оценкам экспертов, на сегодня убытки, которые РоSSия несет из-за санкций, достигают 160 млрд долл. Ясно, что Кремлю не удалось полноценно интегрировать в национальную экономику оккупированный Крым, несмотря на то, что они очень стараются это сделать. Есть транспортная, финансовая, торговая блокада", - сказала Э.Джапарова.

Заместитель министра отметила, что из имеющихся инструментов борьбы едва ли не самым эффективным являются санкции.

По ее словам, с самого начала оккупации Крыма ЕС, США, Великобритания, Канада, Япония, Австралия, Норвегия, Швейцария и другие государства применили персональные и секторальные санкции, направленные на то, чтобы заставить Кремль прекратить оккупацию украинского Крыма.

"Эти санкции касаются, прежде всего, высшего руководства и политиков государства-агрессора, участвовавших одобрении решения о начале агрессивной войны против Украины, против судей и карательных органов РоSSии, причастных к нарушениям прав человека на оккупированных территориях, а также против компаний и бизнесов олигархов, близких к Кремлю", - добавила Э.Джапарова.

Она также указала, что санкциями предусмотрен запрет на импорт продукции из Крыма, запрещены полеты в аэропорты и входы в морские порты, предоставление туристических услуг, экспорт на продукцию двойного назначения и доступ РоSSии к важным технологиям, введено союзные ограничения на торговлю и инвестиции.

"Должны понимать, что секторальные санкции имеют свой наибольший эффект в промежутке 8-10 лет, то есть в среднесрочной перспективе. Эти санкции обрекают РоSSию постоянно откатываться назад, ведь мир, технологии развиваются, РоSSия не имеет доступа к ним, и это прямое следствие ее преступной политики", - пояснила она.

Э.Джапарова заявила, что санкции продолжаются, и будут наращиваться, и не только в контексте роSSийских преступлений в Украине, а также в контексте преступлений РФ в других регионах, в том числе внутри страны, в частности, преследования оппозиционных сил, использования химического оружия, использования дискредитационных кампаний против Запада, побуждения миграционных кризисов, вмешательства в выборы.

МинПром по материалам uaprom.info

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