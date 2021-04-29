JPMorgan прогнозирует ускорение роста ВВП Украины

Инвестиционный банк JPMorgan Chase ожидает, что ВВП Украины вырастет на 5,6% в этом году. Об этом говорится в апрельском отчете инвестбанка, пишет НВ.

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Прогнозы по росту

Прогноз инвестиционного банка JPMorgan Chase гораздо выше, чем у Национального банка Украины, который на прошлой неделе снизил свой прогноз до 3,8%.

Минэкономики опубликовало на прошлой неделе «консенсус-прогноз» в 4,1%.

JPMorgan основывает свой оптимизм на росте мировой экономики и ЕС во втором полугодии, а также на восстановлении запасов и резком увеличении инвестиций в Украину.

В JPMorgan считают, что Украина получит деньги от МВФ в августе-сентябре.

МВФ обновил прогнозы развития экономики на ближайшие годы и улучшил оценку мировой экономики до 6% в 2021 году, одновременно по Украине Фонд ожидает рост ВВП на 4%.