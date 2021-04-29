Байден представил «Американский семейный план» стоимостью $1,8 триллиона

$225 млрд — на финансирование детских садов и других учреждений для ухода за детьми, чтобы помочь женщинам скорее вернуться к работе после родов.

$225 млрд — на 10-летнюю программу оплачиваемых отпусков по семейным и медицинским обстоятельствам. По этой программе работники смогут взять 12 недель отпуска, во время которого им будут платить как минимум две трети их зарплаты (но не больше $4000 в месяц).

$511 млрд — на образование, в том числе $200 млрд на бесплатные детские сады и $109 млрд — на два бесплатных года обучения в общественных колледжах для всех американцев, в том числе иммигрантов.

$39 млрд — на субсидирование двух лет обучения в четырехлетних колледжах (университетах), в которых традиционно учатся темнокожие студенты, для студентов из семей, зарабатывающих менее $125 в год.

$45 млрд — на бесплатное питание для детей в бедных районах.