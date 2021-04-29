Байден представил «Американский семейный план» стоимостью $1,8 триллиона
Президент США Джо Байден выступил с программной речью в конгрессе, в которой представил свой план поддержки американских семей стоимостью $1,8 трлн.
По словам Байдена, общие федеральные расходы в рамках «Американского семейного плана» достигнут $1 трлн в течение 10 лет, еще $0,8 млрд составят налоговые вычеты и льготы.
На что пойдут деньги:
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$225 млрд — на финансирование детских садов и других учреждений для ухода за детьми, чтобы помочь женщинам скорее вернуться к работе после родов.
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$225 млрд — на 10-летнюю программу оплачиваемых отпусков по семейным и медицинским обстоятельствам. По этой программе работники смогут взять 12 недель отпуска, во время которого им будут платить как минимум две трети их зарплаты (но не больше $4000 в месяц).
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$511 млрд — на образование, в том числе $200 млрд на бесплатные детские сады и $109 млрд — на два бесплатных года обучения в общественных колледжах для всех американцев, в том числе иммигрантов.
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$39 млрд — на субсидирование двух лет обучения в четырехлетних колледжах (университетах), в которых традиционно учатся темнокожие студенты, для студентов из семей, зарабатывающих менее $125 в год.
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$45 млрд — на бесплатное питание для детей в бедных районах.
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Помимо этого, Байден предложил продлить налоговые льготы для семей с детьми, повысить зарплату работникам сферы ухода за детьми, увеличение стипендии будущим учителям.
Как будет профинансирован план поддержки семей:
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За счет повышения налогов для богатых американцев. Максимальная ставка подоходного налога будет повышена с 37% до 39,6%. Для людей, зарабатывающих более $1 млн в год, вырастет максимальная ставка на прирост капитала и дивиденды — с 20% до 39,6%. С учетом налога на зарплату и инвестиции (каждый по 3,8%) максимальные ставки на прирост капитала и зарплату составят 43,4% по сравнению с текущей ставкой 23,8%.
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За счет расширения Налоговой службы, в том числе удвоения численности сотрудников за десять лет и дополнительных требований к банкам. В результате бюджет, по задумке Байдена, получит дополнительные доходы в $700 млрд.
Напомним
«Американский семейный план» на $1,8 трлн — уже третья крупная экономическая инициатива Байдена после прихода в Белый дом.
В марте конгресс одобрил внесенный им пакет поддержки экономики и американцев стоимостью $1,9 трлн.
В начала апреля Байден предложил план развития экономики США на $2,3 трлн, который предусматривает обновление инфраструктуры, оживление промышленности, инвестиции в науку и переход на чистую энергию. Он будет финансироваться за счет повышения налога на корпорации с 21% до 28%, введения минимального налога в 15% на доход крупнейших американских компаний и удвоения налога на их иностранный доход до 21%.