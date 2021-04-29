Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике по итогам заседания, прошедшего 27?28 апреля.

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Итоги заседания

Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд «до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности».

В заявлении, опубликованном ФРС по итогам заседания, говорится, что пандемия covid-19 вызывает огромные человеческие и экономические трудности в Соединенных Штатах и во всем мире.

Дальнейшая траектория движения экономики будет в значительной мере зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США , включая прогресс в вакцинации, отмечают в FOMC. Продолжающийся эпидемиологический кризис, по мнению Федрезерва, по-прежнему оказывает давление на экономическую активность, и риски для экономики сохраняются.

ФРС подтвердила, что готова использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для поддержки экономики США «в это сложное время», содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.

«FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Поскольку инфляция устойчиво остается ниже долгосрочной цели, комитет будет стремиться к достижению инфляции умеренно выше 2% на некоторое время с тем, чтобы ее средний уровень за определенный период составлял 2% и долгосрочные инфляционные ожидания были четко зафиксированы на уровне 2%», — отмечается в документе.

Комитет планирует сохранять стимулирующую денежно-кредитную политику до тех пор, пока эти цели не будут достигнуты.

Реакция фондового рынка

Dow Jones Industrial Average потерял 0,4% после публикации итогов заседания ФРС в среду, S&P 500 стабилен, Nasdaq опустился на 0,1%.

Пара евро/доллар торговалась на уровне $1,2111 по сравнению с $1,2092 на закрытие предыдущей сессии, доходность десятилетних US Treasuries выросла на 2 базисных пункта — до 1,64%.