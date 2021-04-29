Квартальный рост чистой прибыли Microsoft стал крупнейшим с 2018 года — 44%
Корпорация Microsoft объявила о росте прибыли за третий квартал финансового года на 19% - до $41,7 млрд. Этот показатель стал крупнейшим квартальным ростом с 2018 года,
Чем вызвана такая динамика
Чистая прибыль Microsoft выросла на 44%, достигнув отметки $15,5 млрд, или $1,95 за акцию. Аналитики же прогнозировали $1,78 за акцию, сообщает liga.net. Выручка компании достигла $41,71 млрд.
Как считают эксперты, такая динамика вызвана ростом продаж ПК и спросом на облачные вычисления.
Подразделение Intelligent Cloud, который включает в себя Azure, Windows Server, SQL Server, Visual Studio, GitHub и корпоративные службы, принес Microsoft доход в размере $15,1 млрд, что на 23% больше по сравнению с прошлым годом. Этот показатель составил 36% всех сборов. Доходность Azure выросла на 50%.
Сегмент «Производительность и бизнес-процессы», включающий Office, Dynamics и LinkedIn, принес $13,55 млрд дохода. Microsoft Teams достиг 145 млн активных пользователей в день по сравнению со 115 млн в октябре. Доход от рекламного бизнеса LinkedIn за последние 12 месяцев составил $3 млрд.
Подразделение More Personal Computing, которое включает Windows, игры, устройства и поиск, принесло доход в размере $13 млрд — 31% общего дохода корпорации.
Контекст
- Ранее Discord отклонил предложение Microsoft о поглощении на суму $12 млрд.
- А вот Nuance не отказалась от поглощения корпорацией: Microsoft покупает ее за $19,7 млрд.
- Кроме того, Microsoft получила контракт на поставку армии США очков дополненной реальности на $22 млрд.