Квартальный рост чистой прибыли Microsoft стал крупнейшим с 2018 года — 44%

Корпорация Microsoft объявила о росте прибыли за третий квартал финансового года на 19% - до $41,7 млрд. Этот показатель стал крупнейшим квартальным ростом с 2018 года, пишет CNBC.

Квартальный рост чистой прибыли Microsoft стал крупнейшим с 2018 года — 44%
Фото: droidbug.com

Чем вызвана такая динамика

Чистая прибыль Microsoft выросла на 44%, достигнув отметки $15,5 млрд, или $1,95 за акцию. Аналитики же прогнозировали $1,78 за акцию, сообщает liga.net. Выручка компании достигла $41,71 млрд.

Как считают эксперты, такая динамика вызвана ростом продаж ПК и спросом на облачные вычисления.

Подразделение Intelligent Cloud, который включает в себя Azure, Windows Server, SQL Server, Visual Studio, GitHub и корпоративные службы, принес Microsoft доход в размере $15,1 млрд, что на 23% больше по сравнению с прошлым годом. Этот показатель составил 36% всех сборов. Доходность Azure выросла на 50%.

Сегмент «Производительность и бизнес-процессы», включающий Office, Dynamics и LinkedIn, принес $13,55 млрд дохода. Microsoft Teams достиг 145 млн активных пользователей в день по сравнению со 115 млн в октябре. Доход от рекламного бизнеса LinkedIn за последние 12 месяцев составил $3 млрд.

Подразделение More Personal Computing, которое включает Windows, игры, устройства и поиск, принесло доход в размере $13 млрд — 31% общего дохода корпорации.

Контекст

  • Ранее Discord отклонил предложение Microsoft о поглощении на суму $12 млрд.
  • А вот Nuance не отказалась от поглощения корпорацией: Microsoft покупает ее за $19,7 млрд.
  • Кроме того, Microsoft получила контракт на поставку армии США очков дополненной реальности на $22 млрд.

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