Три крупных банка оштрафовали на $34 миллиона за антиконкурентное поведение в еврозоне

Регулятор ЕС оштрафовал Bank of America, Credit Suisse Group и Credit Agricole на сумму около 28,5 млн евро ($34 млн) за сговор при торговле внесуверенными, суверенными и агентскими облигациями США. Об этом сообщает mind.ua со ссылкой на Bloomberg.

Три крупных банка оштрафовали на $34 миллиона за антиконкурентное поведение в еврозоне
Фото: mind.ua

Что известно

Bank of America получил самый большой индивидуальный штраф в размере 12,6 млн евро, Credit Suisse был оштрафован на 11,9 млн евро, а Credit Agricole должен заплатить более 3,9 млн евро.

Deutsche Bank также участвовал в картеле, но избежал потенциального штрафа в размере около 21,5 млн евро, поскольку первым проинформировал ЕС о незаконном поведении.

«Трейдеры вступали в сговор по поводу торговых стратегий, обменивались конфиденциальной ценовой информацией и согласовывали цены, — заявила Маргрет Вестагер, комиссар ЕС по вопросам конкуренции. — Поведение инвестиционных банков ограничивала конкуренцию на рынке, на котором инвестиционные и пенсионные фонды регулярно покупают и продают облигации от имени своих инвесторов и пенсионеров».

Регулирующие органы заявили: штрафы свидетельствуют, что ЕС, как и раньше, «полон решимости бороться с практикой антиконкурентных действий на всех рынках, включая финансовый сектор».

Напомним

В 2019 году европейский регулятор оштрафовал Citigroup Inc, Royal Bank of Scotland Group и JPMorgan Chase & Co на общую сумму 1,07 млрд евро за сговор относительно стратегии торговли иностранной валютой.

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