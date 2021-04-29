Китай отменил льготы по НДС для экспортеров метпродукции

Китай отменил льготы по НДС для экспортеров метпродукции

Министерство финансов Китая уведомило об отмене с 1 мая 2021 года льгот по НДС для экспортёров металлургической продукции. Список стальной продукции, попадающей под действие меры, содержит 146 наименований (HS 7205.21.00 и HS 7209.25.00-7307.99.00).

В частности, перечень включает холоднокатаный лист (в том числе, с покрытием), арматуру и катанку из нелегированных и нержавеющих сталей, горяче- и холоднокатаный плоский прокат из нержавеющей стали, трубы из углеродистых и нержавеющих сталей. Для части китайского металлопроката, не внесённого в новый список, льготы были отменены ранее.

Также с 1 мая в КНР будут увеличены экспортные пошлины на ферросплавы и передельный высококачественный чугун (ex 72011000, 72022100, 72022900, 72024100, 72024900). Возможный краткосрочный разрыв между внутренним спросом и предложением в металлургической отрасли будет скорректирован увеличением стального импорта. Так, с мая обнуляются ввозные пошлины на чушковый чугун, ПВЖ, металлолом, стальные полуфабрикаты из углеродистых и нержавеющих сталей (72011000, 72012000, 72015000, 72024900, 72031000, 72039000, еx 72041000, ex 72044100, 72061000, 72069000, 72071100, 72071200, 72071900, 72072000, 72181000, 72189100, 72189900,72241000, 72249010, 72249090).

Задача мер - сокращение внутреннего производства нерафинированной стали и модернизация металлургической промышленности, снижение потребления энергетических ресурсов и улучшение экологии.

Напомним, с 20 марта 2020 года ставка возврата налога на экспорт для 1084 видов товаров, в том числе, металлопродукции, составляла 13%.


МинПром по материалам МеталлСервис

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
За неделю банки выдали 709 «доступных» кредитов на 2,2 миллиардаЗа неделю банки выдали 709 «доступных» кредитов на 2,2 миллиарда
Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в УкраинеGoogle вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине
Налог на продажу недвижимости в Украине хотят сделать вышеНалог на продажу недвижимости в Украине хотят сделать выше
СБУ нашла 800 кг серебра во время обысков в конвертационном центреСБУ нашла 800 кг серебра во время обысков в конвертационном центре
ХАЭС остановила на ремонт первый энергоблокХАЭС остановила на ремонт первый энергоблок
Блок рекламы


Похожие новости
Китай отменил импортные пошлины на некоторые материалы для производства сталиКитай отменил импортные пошлины на некоторые материалы для производства стали
Китайские металлурги призывают власть сдерживать цены на железную рудуКитайские металлурги призывают власть сдерживать цены на железную руду
Китайские компании привлекли рекордные $11 миллиардов на фондовых площадках СШАКитайские компании привлекли рекордные $11 миллиардов на фондовых площадках США
Китай в марте увеличил импорт железной руды на 18,9%Китай в марте увеличил импорт железной руды на 18,9%
Суд удовлетворил иск китайских инвесторов Мотор Сич против АМКУСуд удовлетворил иск китайских инвесторов Мотор Сич против АМКУ
В середине апреля китайские металлурги увеличили объемы производстваВ середине апреля китайские металлурги увеличили объемы производства
Китайские регуляторы обязали Ant Group обеспечивать собственными резервами до 30 % выдаваемых кредитовКитайские регуляторы обязали Ant Group обеспечивать собственными резервами до 30 % выдаваемых кредитов
В марте Китай увеличил производство арматуры на 20%В марте Китай увеличил производство арматуры на 20%
Джек Ма может продать акции Ant Group. Причина — давление китайских властейДжек Ма может продать акции Ant Group. Причина — давление китайских властей
Взрывной рекорд китайской экономики за последние почти 30 лет — рост ВВП 18,3%Взрывной рекорд китайской экономики за последние почти 30 лет — рост ВВП 18,3%
Последние новости
Подгружаем последние новости