ГБР устроило обыски в "Богдане" и "Кузнице на Рыбальском"

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по закупке Минобороны военной техники, оборудования и услуг по завышенным ценам.

Государственное бюро расследований 28 апреля провело обыски на предприятиях ЗАО "Завод" Кузница на Рыбальском" и подразделениях ПАО "АК "Богдан Моторс".

Об этом “Суспильному” заявила спикер ГБР Ольга Чиканова.

Она уточнила, что следственные действия проводились в рамках уголовного производства по закупке Министерством обороны военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества и по завышенным ценам.

"В ходе досудебного следствия изучаются обстоятельства: превышение власти должностными лицами Министерства обороны Украины, что связано с безосновательным завышением стоимости товаров и услуг и поставки в подразделения ВСУ в особый период некачественной продукции, не соответствующей требованиям государственных стандартов", - рассказала Чиканова.

По ее словам, обыски прошли на ряде предприятий в Киеве и других областях.

Как сообщает “Лига” со ссылкой на источники в ГБР, закупки осуществлялись в 2015-19 годах. Речь идет о поставках более 300 медицинских автомобилей "Богдан 2251", более 800 авто повышенной проходимости "Богдан 63172" (МАЗ), проведении ремонтных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный", закупке катеров "Гюрза-М", "Кентавр".