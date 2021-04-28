Microsoft отчиталась р взлетевших продажах Xbox, Windows и облачных сервисов за последний квартал

Microsoft опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2021 финансового года, сообщив о выручке в $41,7 млрд и чистой прибыли в размере $15,5 млрд. Выручка выросла на 19 %, а чистая прибыль — на 44 % по сравнению с показателями годичной давности. В очередной раз Microsoft показала сильный рост продаж подразделения Xbox и облачных служб.

Рынок ПК не замедляется, несмотря на нехватку чипов, и Microsoft снова извлекла из этого выгоду. Выручка от продаж Windows производителям OEM выросла на 10 %, что отражает высокий потребительский спрос на ПК. Эти удивительные показатели для Windows в целом вызваны карантинными мерами, которые усилили спрос на ноутбуки и ПК в последний год. Комментируя свои доходы, Microsoft сообщила, что в настоящее время насчитывается 1,3 миллиарда активных устройств Windows 10. Microsoft подробно расскажет о предстоящих изменениях в Windows 10 и о запланированном радикальном визуальном обновлении ОС на конференции Build в следующем месяце.

Подразделение Surface продемонстрировало выручку в размере $1,5 млрд в третьем отчётном квартале 2021 года. Это существенно меньше, чем в предыдущем ($2 млрд), но начало календарного года — традиционный спад, а в годовом исчислении рост составил немалые 12 %. Microsoft недавно представила свой новый ноутбук Surface 4 и аксессуары; в отчётном квартале также был запущен Surface Pro 7 Plus для предприятий и школ. Surface Pro — самое популярное устройство семейства, а последняя модель включает в себя более ёмкую батарею, процессоры Intel 11-го поколения, съёмный SSD и LTE .

(Monica Chin | The Verge)

Microsoft также является домом для устройств и игр Xbox. В очередной раз доходы игрового подразделения выросли. Это второй квартал продаж консолей Microsoft Xbox Series X и Series S, и выручка игровых устройств выросла на 232 % в годовом исчислении за счёт запуска упомянутых приставок. Доход от ПО и услуг Xbox тоже увеличился на $739 млн (34 %) по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Игры стали ключевым хобби для многих в 2020 году, и эта тенденция может сохраниться на протяжении всего 2021 года. Microsoft не сообщила свежие цифры количества подписчиков Xbox Game Pass в этом квартале — в предыдущем она отчиталась о 18 млн абонентов.

Доходы от коммерческих и облачных услуг Office тоже выросли на 14 % в отчётном квартале, а рост Office 365 для коммерческой сферы составил 22 %. В настоящее время насчитывается почти 300 млн платных подписчиков Office 365. А использование Microsoft Teams тоже подскочило до 145 млн ежедневных активных пользователей.

Потребительские предложения Office тоже хорошо себя показывают. Доходы от потребительских продуктов и облачных услуг Office выросли на 5 % — преимущественно за счёт доходов от Microsoft 365 и большому скачку количества подписчиков — на 27 % (до 50,2 млн).

В других сферах доходы от серверных продуктов и облачных сервисов Microsoft выросли на 26 %, а бизнес «интеллектуального облака» в целом увеличился на 23 % благодаря росту Azure.

Microsoft разбивает свой разросшийся бизнес на три основные направления: Продуктивность и бизнес-процессы; Интеллектуальное облако; Персональные компьютеры и прочее. Последний раздел включает Windows, Surface, Xbox и Поиск — в этом квартале данный сектор внёс $13 млрд (около 31 %) в общую корзину доходов Microsoft , которая составила $41,7 млрд. Интеллектуальное облако, включающее серверные продукты и Azure, в отчётном квартале принесло $15,1 млрд — около 36 %. Наконец, Продуктивность и бизнес-процессы принесли $13,6 млрд, или почти 33 %.



