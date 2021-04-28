Ethereum обновил исторический максимум. Цена достигла отметки $2 721

По состоянию на 15.40 стоимость Ethereum достигла отметки в $2,71 тыс., обновив исторический максимум.

Ethereum обновил исторический максимум. Цена достигла отметки $2 721
Фото: censor.net

Последний раз альткоин обновлял максимум стоимости 22 апреля на уровне $2,64 тыс.

Предыстория

Активный рост стоимости криптовалюты Ethereum, который наблюдался на протяжении нескольких недель, сменился резким колебанием ее цены. С $2516 в начале прошлой недели монета откатилась до $2105.

23 апреля, биткоин и другие основные криптовалюты резко упали в цене. Причина — предложенный президентом США Джо Байденом закон о повышении до 43,4% налога на прирост капитала. Именно он спровоцировал на рынке волну продаж инвестиционных активов.

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