Ethereum обновил исторический максимум. Цена достигла отметки $2 721

По состоянию на 15.40 стоимость Ethereum достигла отметки в $2,71 тыс., обновив исторический максимум.

Фото: censor.net

Последний раз альткоин обновлял максимум стоимости 22 апреля на уровне $2,64 тыс.

Предыстория

Активный рост стоимости криптовалюты Ethereum, который наблюдался на протяжении нескольких недель, сменился резким колебанием ее цены. С $2516 в начале прошлой недели монета откатилась до $2105.