Кабмин утвердил размер дивидендов. Приватбанк заплатит в бюджет 80% от прибыли
Кабинет министров утвердил базовый норматив отчисления части прибыли государственных предприятий, которая направляется на выплату дивидендов 2020 года.
Кабинет министров
Что принял Кабмин
Согласно постановлению норматив составит 50% от прибыли госкомпаний.
- Для Укргидроэнерго и Ощадбанка базовый норматив составит 30%.
- Ддля Приватбанка — 80%, для НАК «Нафтогаз Украины» — 95%.
Правительство поручило органам управления корпоративными правами государства в случае неуплаты до 1 июля 2021 года субъектом хозяйствования дивидендов в госбюджет по результатам его финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году, принять меры по расторжению контракта с ним.
Напомним
- В 2020 году норматив размера дивидендов для госпредприятий составил 50%. При этом для Приватбанка он составлял 75%, Нафтогаза — 95%, для Ощада, Укрэксимбанка, Укрзализныци и Укргидроэнерго — 30%.
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Ранее Кабинет министров утвердил норматив отчисления части прибыли госпредприятий в госбюджет на уровне 50%, исключение — Приватбанк (75%), Нафтогаз (95%).
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Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк оплатят в бюджет 50% своей чистой прибыли, а Приватбанк — 75%.
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В апреле 2019 Кабмин обязал компании с государственной долей направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли за прошлый год.