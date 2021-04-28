Кабмин утвердил размер дивидендов. Приватбанк заплатит в бюджет 80% от прибыли

Кабинет министров утвердил базовый норматив отчисления части прибыли государственных предприятий, которая направляется на выплату дивидендов 2020 года.

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Кабинет министров утвердил базовый норматив отчисления части прибыли государственных предприятий, которая направляется на выплату дивидендов 2020 года.

Согласно постановлению норматив составит 50% от прибыли госкомпаний.

Для Укргидроэнерго и Ощадбанка базовый норматив составит 30%.

Ддля Приватбанка — 80%, для НАК «Нафтогаз Украины» — 95%.

Правительство поручило органам управления корпоративными правами государства в случае неуплаты до 1 июля 2021 года субъектом хозяйствования дивидендов в госбюджет по результатам его финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году, принять меры по расторжению контракта с ним.

Напомним