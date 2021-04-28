Кабмин утвердил размер дивидендов. Приватбанк заплатит в бюджет 80% от прибыли

Кабинет министров утвердил базовый норматив отчисления части прибыли государственных предприятий, которая направляется на выплату дивидендов 2020 года.

Кабмин утвердил размер дивидендов. Приватбанк заплатит в бюджет 80% от прибыли
Фото: mind.ua

Кабинет министров утвердил базовый норматив отчисления части прибыли государственных предприятий, которая направляется на выплату дивидендов 2020 года.

Что принял Кабмин

Согласно постановлению норматив составит 50% от прибыли госкомпаний.

  • Для Укргидроэнерго и Ощадбанка базовый норматив составит 30%.
  • Ддля Приватбанка — 80%, для НАК «Нафтогаз Украины» — 95%.

Правительство поручило органам управления корпоративными правами государства в случае неуплаты до 1 июля 2021 года субъектом хозяйствования дивидендов в госбюджет по результатам его финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году, принять меры по расторжению контракта с ним.

Напомним

  • В 2020 году норматив размера дивидендов для госпредприятий составил 50%. При этом для Приватбанка он составлял 75%, Нафтогаза — 95%, для Ощада, Укрэксимбанка, Укрзализныци и Укргидроэнерго — 30%.

  • Ранее Кабинет министров утвердил норматив отчисления части прибыли госпредприятий в госбюджет на уровне 50%, исключение — Приватбанк (75%), Нафтогаз (95%).

  • Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк оплатят в бюджет 50% своей чистой прибыли, а Приватбанк — 75%.

  • В апреле 2019 Кабмин обязал компании с государственной долей направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли за прошлый год.

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