Твит Маска снова подтолкнул курс Dogecoin. Альткоин подорожал на 24%

В среду, 28 апреля, курс Dogecoin на Binance за час поднимался на 24% — с $0,25 до $0,31. Об этом пишет РБК.

Твит Маска снова подтолкнул курс Dogecoin. Альткоин подорожал на 24%
Фото: mind.ua

Рост курса

За прошедшие сутки альткоин подорожал на 8%.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», по состоянию на 14.50 курс Dogecoin составляет $0,32.

Причина роста

Резкий всплеск котировок произошел после того, как криптовалюту в Twitter упомянул глава Tesla и SpaceX Илон Маск.

Так он анонсировал программу Saturday Night Live, которую проведет 8 мая. Вместе с Маском ведущей станет певица Майли Сайрус.

The Dogefather
SNL May 8

— Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2021

Путь к успеху

В апреле цена альткоина активно поднималась на фоне поддержки главы Tesla и SpaceX, миллиардера Илона Маска. Перед тем, как монета обновила ценовой максимум, 16 апреля он опубликовал в своем Twitter картину Жоана Миро «Лай собаки на Луну» и написал в посте, что это «Doge (биржевой тикер криптовалюты) лает на Луну».

Также 1 апреля Маск написал, что SpaceX планирует буквально доставить Dogecoin на Луну. Всего за полчаса после этой публикации котировки монеты поднялись на 20%.

20 апреля крупный онлайн-магазин компьютерных комплектующих и потребительской электроники Newegg объявил о добавлении возможности оплаты товаров при помощи Dogecoin. А в марте альткоин поддержал владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан.

Его команда стала первой в НБА, которая начала продавать билеты за Dogecoin. За месяц клуб накопил свыше 120 тыс. Dogecoin.

Успешное IPO биржи криптоактивов Coinbase в прошлую среду также могло стать катализатором роста Dogecoin. Это могло бы быть перспективной ставкой, однако в настоящее время пока нельзя торговать этой криптовалютой на Coinbase, так как львиная доля торгов цифровыми валютами на этой неделе приходится на конкурентов Coinbase: Binance, OKEx и Huobi, которые разрешают Dogecoin.

Dogecoin только сейчас многие начинают открывать для себя. Скорость его транзакций в 10 раз быстрее, чем у биткоина, что может сделать его более подходящим для работы в качестве средства обмена. Многим понравится и его цена: он стоит менее $1 за монету. Для розничных инвесторов, несомненно, есть психологическое удовлетворение от владения большим количеством Dogecoins, а не крошечной долей одного биткоина, поэтому было бы ошибкой пытаться сократить этот актив сейчас, ожидая коррекции.

Что известно о Dogecoin

Dogecoin — любимая криптовалюта Илона Маска. Именно о ней глава Tesla и SpaceX написал пост в твиттер-аккаунте, назвав ее своей любимой, а себя в шутку объявлял бывшим CEO проекта. На фоне этого котировки актива достигли максимума с июля 2020 года.

Альткоин Dogecoin был создан в 2014 году ради шутки. Его символом является мем «Doge» — фотография собаки породы Сиба-ину.

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