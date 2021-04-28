Первые 200 миллионов выплат помощи ФОПам и наемным работникам перечислены на счета заявителей

Первые выплаты государственной помощи ФОПам и наемным работникам из карантинных зон на общую сумму 200 млн грн уже направлены на счета заявителей. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики со ссылкой на министра Игоря Петрашко.

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Как будет выплачиваться помощь

«Те ФОПы и работники, которые подали заявки в первые дни работы программы, уже начинают получать помощь. Первые 200 млн грн уже ушли на выплаты и дальше процесс будет ритмичным. Хочу всех успокоить, что при необходимости на программу будут предусмотрены дополнительные средства, ведь программа будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в „красные“ зоны», — приводятся в сообщении слова Петрашко.

Также в Минэкономики сообщили, что, кроме государственной помощи, предприниматели и наемные работники, деятельность которых была приостановлена на время пребывания региона, в котором они работают, в «красной» зоне, могут получить дополнительные выплаты из местного бюджета региона в случае введения таких выплат по решению органов местного самоуправления.

«Отдельное заявление на эту помощь подавать не нужно, достаточно регистрации в приложении „Дія“. Далее Минцифры в десятидневный срок после окончания срока подачи заявлений формирует и передает местным органам, на территории которых введены ограничительные противоэпидемические мероприятия, перечни застрахованных лиц для принятия решения о предоставлении помощи за счет средств соответствующего местного бюджета», — говорится на сайте Минэкономики.

После этого местные органы власти, руководствуясь имеющейся информацией, составляют собственные списки тех, кто получит помощь из местных бюджетов.

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