Первые 200 миллионов выплат помощи ФОПам и наемным работникам перечислены на счета заявителей
Первые выплаты государственной помощи ФОПам и наемным работникам из карантинных зон на общую сумму 200 млн грн уже направлены на счета заявителей. Об этом
Как будет выплачиваться помощь
«Те ФОПы и работники, которые подали заявки в первые дни работы программы, уже начинают получать помощь. Первые 200 млн грн уже ушли на выплаты и дальше процесс будет ритмичным. Хочу всех успокоить, что при необходимости на программу будут предусмотрены дополнительные средства, ведь программа будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в „красные“ зоны», — приводятся в сообщении слова Петрашко.
Также в Минэкономики сообщили, что, кроме государственной помощи, предприниматели и наемные работники, деятельность которых была приостановлена на время пребывания региона, в котором они работают, в «красной» зоне, могут получить дополнительные выплаты из местного бюджета региона в случае введения таких выплат по решению органов местного самоуправления.
«Отдельное заявление на эту помощь подавать не нужно, достаточно регистрации в приложении „Дія“. Далее Минцифры в десятидневный срок после окончания срока подачи заявлений формирует и передает местным органам, на территории которых введены ограничительные противоэпидемические мероприятия, перечни застрахованных лиц для принятия решения о предоставлении помощи за счет средств соответствующего местного бюджета», — говорится на сайте Минэкономики.
После этого местные органы власти, руководствуясь имеющейся информацией, составляют собственные списки тех, кто получит помощь из местных бюджетов.
Контекст
- 30 марта Верховная Рада приняла закон, направленный на финансовую поддержку предпринимателей и наемных работников, которые вынужденно прекратили работу в регионах «красной» зоны карантина из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью covid-19.
- С 19 апреля физические лица-предприниматели и наемные работники из регионов «красной» карантинной зоны получили возможность подать заявления на получение 8 тыс. грн госпомощи в мобильном приложении и на портале «Дія».
- По состоянию на 28 апреля более 300 тыс. предпринимателей и наемных работников, деятельность которых была приостановлена из-за усиления карантина, уже подали заявки на получение помощи от государства в размере 8 тыс. грн.