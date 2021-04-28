Новая Почта будет доставлять товары из магазинов Германии. Как сделать покупку
Новая Почта Глобал расширила возможности международного шопинга для украинцев и запустила доставку из магазинов Германии через платформу NP Shopping. Об этом говорится в сообщении компании.
Что это значит
Теперь клиенты могут покупать и быстро получать доставку из самых популярных интернет-магазинов пяти стран: Германии, Китая, США, Польши и Великобритании.
Срок и стоимость доставки
Сроки доставки заказов из Германии от 8 рабочих дней.
Стоимость доставки 2,9 евро за каждые 0,5 кг фактического веса отправления.
Как сделать покупку
Для этого нужно зарегистрироваться на платформе NP Shopping. В личном кабинете вы увидите свой адрес для шоппинга в Германии и других странах.
Далее выбрать интернет-магазин, заказать товар онлайн и указать этот адрес в качестве адреса доставки.
После этого в личном кабинете NP Shopping необходимо зарегистрировать трекинг-номер, который вы получили от интернет-магазина и выбрать любое отделение Новой почты или поштомат в Украине, где было бы удобно забрать посылку, или вы можете выбрать адресную доставку курьером.