Новая Почта будет доставлять товары из магазинов Германии. Как сделать покупку

Новая Почта Глобал расширила возможности международного шопинга для украинцев и запустила доставку из магазинов Германии через платформу NP Shopping. Об этом говорится в сообщении компании.

Новая Почта будет доставлять товары из магазинов Германии. Как сделать покупку
Фото: tupa-germania

Что это значит

Теперь клиенты могут покупать и быстро получать доставку из самых популярных интернет-магазинов пяти стран: Германии, Китая, США, Польши и Великобритании.

Срок и стоимость доставки

Сроки доставки заказов из Германии от 8 рабочих дней.

Стоимость доставки 2,9 евро за каждые 0,5 кг фактического веса отправления.

Как сделать покупку

Для этого нужно зарегистрироваться на платформе NP Shopping. В личном кабинете вы увидите свой адрес для шоппинга в Германии и других странах.

Далее выбрать интернет-магазин, заказать товар онлайн и указать этот адрес в качестве адреса доставки.

После этого в личном кабинете NP Shopping необходимо зарегистрировать трекинг-номер, который вы получили от интернет-магазина и выбрать любое отделение Новой почты или поштомат в Украине, где было бы удобно забрать посылку, или вы можете выбрать адресную доставку курьером.

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