"Центрэнерго" в апреле уплатило государственным шахтам более 475 миллионов гривен

На данный момент задолженность перед государственными угледобывающими предприятиями со стороны ПАО "Центрэнерго" отсутствует, заявляют в компании.

Для обеспечения операционной деятельности и дальнейших отгрузок согласно заключенным договорам, с начала апреля ПАО "Центрэнерго" уплатило государственным шахтам более 475 млн гривен. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте "Центрэнерго".

В компании отметили, что ПАО "Центрэнерго" - единственный потребитель угля государственных шахт, который по прямым контрактам выкупает почти весь объем их добычи. Но нынешняя закупочная цена угля - 1650 грн/т - не позволяет ПАО "Центрэнерго" выйти на уровень рентабельности, отмечают в компании.

"ПАО "Центрэнерго" вынуждено конкурировать с частными компаниями тепловой генерации, имеющими собственные эффективные угольные предприятия, обеспечивающие экономически эффективную генерацию с конкурентной себестоимостью", - говорится в сообщении.

"Выход на уровень рентабельности является необходимым условием для эффективной работы предприятия. Кроме того, это обеспечит максимум бюджетных поступлений в ходе предстоящей приватизации предприятия. Способом достижения этой цели станет создание вертикально интегрированной компании путем объединения ПАО "Центрэнерго" с перспективными государственными шахтами и привлечения достаточного объема инвестиций для модернизации. Это позволит обеспечить эффективную работу не только "Центрэнерго", но и государственных шахт, являющихся преимущественно убыточными и требующими государственных дотаций, - проектная мощность государственных шахт составляет 32,6 млн тонн в год при фактическом объеме добычи 4,7 млн тонн/год", - говорят в "Центрэнерго".

В состав "Центрэнерго" входят Трипольская, Углегорская и Змиевская ТЭС.