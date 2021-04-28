Интернет-мошенничество растет. С начала года в черный список попало 27 фишинговых и 22 мошеннических сайтов

С начала 2021 года Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА отнесла в черный список 27 фишинговых и 22 мошеннических сайтов. Об этом говорится в презентации ассоциации.

Интернет-мошенничество растет. С начала года в черный список попало 27 фишинговых и 22 мошеннических сайтов
Фото: korrespondent.net

Подсчеты ЕМА

Согласно презентации, в первом квартале 2020 года было отнесено в черный список — 12 фишинговых сайтов и 50 мошеннических.

В четвертом квартале — 61 фишинговый сайт и 15 мошеннических.

Рост кибермошенничества

Фальшивые веб-страницы, которые выдают себя за законные сайты банков или интернет-магазинов, является типичным примером фишинговых сайтов.

Фишинговые сайты, по словам экспертов компании Google, притворяются законными, чтобы обманным путем заставить пользователей ввести свои учетные данные и пароли или передать другую личную информацию.

В 2020 году количество таких сайтов увеличилось до 2,11 млн, что на 25% больше, чем годом ранее, когда было обнаружено 16,9 млн вредных доменов.

Стоит отметить, что тенденция увеличения количества интернет-мошенников, действующих через фишинговые сайты, стала резко расти с 2015 года.

В прошлом году Google обнаружил рекордное количество фишинговых сайтов — 2,11 млн.

В течение последнего десятилетия количество фишинговых порталов в среднем ежегодно увеличивается на 43%.

Напомним

В 2020 году мошенники похитили с платежных карточек украинцев более 271 млн грн. Схемы аферистов процветают в основном через интернет и социальную инженерию, то есть через психологическое воздействие на жертву.

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