Цена меди подошла к рекордному уровню — выше $10 тысяч за тонну

Цены на медь выросли во вторник и достигли рекордного уровня выше $10 тысяч за тонну, наблюдавшегося десять лет назад. Об этом пишет Profinance.

Фото: quote.rbc

Торги на бирже

Эталонная медь на Лондонской бирже металлов выросла на 1,5% до $9 за тонну, что на 27% больше в этом году.

Цены на металл, используемый в энергетике и строительстве, ранее достигли $9?965, что близко к рекордному максимуму в $10?190, достигнутому в феврале 2011 года.

Что повлияло на цены

«Чилийские портовые рабочие объявили забастовку в связи с несогласием по пенсионным вопросам. Их поддерживают профсоюзы горняков. Нет никаких признаков перебоев в поставках, но цены на медь выросли», — сказал аналитик Julius Baer Карстен Менке.

«Спрос на медь в Китае будет снижаться на фоне неблагоприятной демографической ситуации и перехода экономики от роста, обусловленного инвестициями, к росту, основанному на потреблении. Мы не ожидаем, что рынок меди войдет в суперцикл».

Аналитик ED&F Man Capital Markets Эдвард Меир сказал, что еще одной причиной роста цен на медь могут быть выборы в Перу.

Страна занимает 2-е место по производству меди в мире. Кандидат в президенты предложил национализировать добычу.

Цены на металл

Алюминий подешевел на 0,1% до $2400 за тонну, цинк остался на прежнем уровне до $2915.

Свинец практически не изменился до $2078, олово подешевело на 0,2% до $27?005, а никель подорожал на 1,8% до $16?970.