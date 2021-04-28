12 небанковских компаний добровольно изменили свой статус

Национальный банк Украины исключил из Государственного реестра финансовых учреждений три финкомпании по собственному желанию, а в 9 учреждениях отозвал лицензии по их заявлениям. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Фото: banker.ua

Такие решения комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ принял на заседании 23 апреля 2021 года.

Какие компании изъяли из Госреестра

ООО «Касса народной помощи»: имело лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Лицензия была аннулирована 26 марта 2021 года. Активы компании составили 25,7 млрд грн, или 14% от общего объема активов финкомпаний по состоянию на 1 января 2021 года. ЧО «Ломбард „Украинский“ Малько В. Ю. и компания»: имело лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Лицензия была аннулирована 2 апреля 2021 года. Активы ломбарда составляли 1,14 млн грн, или 0,03% от общего объема активов ломбардов по состоянию на 1 января 2021 года. ЧО «Ганзюкова и компания «Ломбард «Шанс»: имело лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Лицензия была аннулирована 26 марта 2021 года. Активы ломбарда составляли 1 млн грн, или 0,03% от общего объема активов ломбардов по состоянию на 1 января 2021 года.

У кого отозваны все имеющиеся лицензии

Лицензии отозваны по заявлениям самих компаний.

ООО «Финансовая компания «Континенталь Финанс»: три лицензии — на оказание услуг по факторингу, предоставление услуг по финансовому лизингу, а также предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Активы компании составили 51,6 млн грн, или 0,03% от общего объема активов финкомпаний по состоянию на 1 января 2021 года. ЧО «Ломбард «Сундук» ООО «Медиа-майдан и компания»: лицензия на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Активы общества составляли 1,2 млн грн, или 0,03% от общего объема активов ломбардов по состоянию на 1 января 2021 года. ООО «Факторинговая компания «Финанс Групп»: лицензия на предоставление услуг по факторингу. Активы составили 3,2 млн грн, или 0,002% от общего объема активов финкомпаний по состоянию на 1 января 2021 года. Кредитный союз «Единение»: две лицензии — на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, а также на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возвращения. Обязательства кредитного союза «Единение» составляли 1,33 млн грн, или 0,08% от общего объема рынка, а его активы — около 2 млн грн, или 0,09% от общего объема рынка.

У кого отозваны лицензии на предоставление гарантий

Лицензии отозваны по заявлениям самих компаний.

ООО «Бизнес Ритейл Групп» ООО «Финансовая компания Леогейминг Пей» ООО «Финансовая компания «Просто Мани» ООО «Профитгид» ООО «Сирокко Финанс»

Упомянутые финансовые компании продолжают свою деятельность и имеют действующие лицензии на другие виды деятельности. У них были отозваны лицензии исключительно на предоставление гарантий.

Контекст

Национальный банк ранее напомнил всем финансовым компаниям-гарантам о необходимости выполнения обязательных нормативов. Более 40% финансовых компаний-гарантов из 310 лицензированных по состоянию на 1 января 2021 года не соблюдали требований нормативов и имели хотя бы один невыполненный норматив.

После отзыва лицензий финансовое учреждение лишается права осуществлять деятельность по видам отозванных лицензий. Отзыв лицензии не избавляет финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг.