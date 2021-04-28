Минэкономики подало жалобу на решение суда о введении квот на импорт минеральных удобрений

Минэкономики подало жалобу на решение суда о введении квот на импорт минеральных удобрений

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подало апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда г. Киев относительно обязательства принять решение о введении квот на импорт минеральных удобрений.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает apk-inform.com.

"Подача апелляции от Минэкономики поддерживается ведущими аграрными ассоциациями Украины, которые считают, что решение суда противоречит национальным интересам и может привести к значительным экономическим убыткам", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, министр агрополитики (теперь отдельно от Минэкономразвития) Роман Лещенко также выступает против квотирования импорта минеральных удобрений. Он считает, что в результате пострадают украинские аграрии.

"Квотирование повысит цену на внутреннем рынке, но не приведет к уменьшению себестоимости украинских удобрений и повышение их экспортного потенциала. В результате пострадают украинские аграрии. И это также будет иметь негативное влияние на имидж Украины как надежного торгового партнера", - пишет Р. Лещенко.

МинПром


МинПром по материалам АгроПравда

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
За неделю банки выдали 709 «доступных» кредитов на 2,2 миллиардаЗа неделю банки выдали 709 «доступных» кредитов на 2,2 миллиарда
Запорожсталь профинансировала строительство кислородной станции в областной больницеЗапорожсталь профинансировала строительство кислородной станции в областной больнице
Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в УкраинеGoogle вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине
Турбоатом поставит для Запорожской АЭС конденсатор за 500 млн грнТурбоатом поставит для Запорожской АЭС конденсатор за 500 млн грн
Налог на продажу недвижимости в Украине хотят сделать вышеНалог на продажу недвижимости в Украине хотят сделать выше
Блок рекламы


Похожие новости
Китай отменил импортные пошлины на некоторые материалы для производства сталиКитай отменил импортные пошлины на некоторые материалы для производства стали
В Украине введут налог на импортные розыВ Украине введут налог на импортные розы
Минэкономики пообещало не допустить дефицита дизеля в маеМинэкономики пообещало не допустить дефицита дизеля в мае
Китай в марте увеличил импорт железной руды на 18,9%Китай в марте увеличил импорт железной руды на 18,9%
НБУ ожидает снижения уровня государственного долга до 55,8% ВВП к концу годаНБУ ожидает снижения уровня государственного долга до 55,8% ВВП к концу года
В Минэкономики сообщили об ожидаемых убытках Нафтогаза на уровне 11,8 млрд грнВ Минэкономики сообщили об ожидаемых убытках Нафтогаза на уровне 11,8 млрд грн
Бывшего агронома НААН подозревают в присвоении минудобрений на 1,9 млн гривенБывшего агронома НААН подозревают в присвоении минудобрений на 1,9 млн гривен
Объем импорта нефтепродуктов через морские порты в январе-марте упал почти в 2,5 разаОбъем импорта нефтепродуктов через морские порты в январе-марте упал почти в 2,5 раза
Австралия продлила ограничения на импорт китайской арматурыАвстралия продлила ограничения на импорт китайской арматуры
Украина нарастила импорт бензинов на 20%Украина нарастила импорт бензинов на 20%
Последние новости
Подгружаем последние новости