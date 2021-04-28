«Западные» банки могли бы покупать больше валютных ОВГЗ — аналитики ICU

Банки с западным капиталом, работающие в Украине, не знают, куда девать привлеченную валюту — они ограничены в покупке ОВГЗ из-за страновых лимитов. Такую мысль высказали аналитики ICU, отвечая на вопрос «Минфина» в ходе презентации своего макропрогноза.

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Валюта есть, но не для Минфина

С одной стороны, у отечественных банков — избыток валюты и они вынуждены вводить комиссии за обслуживание валютных счетов. С другой стороны, по мнению аналитиков ICU, у Минфина могут быть проблемы с выполнением плана привлечений именно по валюте.

«Банки с западным капиталом, которые накопили много валюты, не могут больше инвестировать в покупку ОВГЗ из-за наличия лимитов на такие операции», — считает Михаил Демкив, банковский аналитик ICU. По его словам, в балансах таких банков можно найти экзотические низкодоходные облигации, но стран с инвестиционным рейтингом — «AAA».

Нестыковочка, однако

Отметим, что недавно Александр Писарук, предправления Райффайзен Банка Аваль, в интервью «Минфину» сообщил, что банки с удовольствием инвестировали бы валютную ликвидность в украинские еврооблигации, если бы НБУ разрешил их покупку.

ОВГЗ на балансах инобанков — гривневые

По состоянию на 1 марта почти весь портфель ОВГЗ Райфа в сумме 11,4 млрд грн номинирован в гривне. Аналогичная ситуация — с Ситибанком.

И лишь у ОТП Банка из портфеля в 7 млрд грн, эквивалент порядка 2 млрд грн номинирован в инвалюте.

«Сейчас доходность валютных ОВГЗ 3?4% годовых, если бы Минфин повысил ее до 5?6% годовых, то выстроилась бы очередь, — считает Тарас Котович, старший финансовый аналитик группы ICU. — Но, видимо, ради тех объемов, которые могут предложить банки, ведомство не готово идти на такое».