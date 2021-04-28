Кабмин решил провести эксперимент по регистрации ФЛП без участия госрегистратора

Кабинет министров на заседании в среду решил провести эксперимент с регистрацией физического лица предпринимателем в автоматическом режиме, без участия государственного регистратора.

На сайте Министерства юстиции сообщается, что эксперимент продлится два года.

Сейчас зарегистрироваться как ФЛП можно онлайн через Единый веб-портал электронных услуг "Дія". Этой услугой воспользовалось уже более 100 тысяч человек.

После того, как лицо авторизуется в "Дії" и подает заявление на открытие ФЛП, отдельный человек - государственный регистратор - должен пересмотреть все введенные данные и принять дальнейшее решение. В рамках эксперимента вся проверка данных будет проходить в автоматическом режиме.

"Постановлением Правительства определено, что в течение двух лет будет проводиться экспериментальный проект по осуществлению государственной регистрации физического лица предпринимателем в автоматическом режиме без участия госрегистратора. То есть человек авторизуется и подает заявку об открытии ФЛП через портал "Дія". После этого эта заявка передается в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для проведения госрегистрации ЧП. То есть вся проверка данных будет проходить в реестрах без участия людей", - пояснил министр Денис Малюська.

Министерство ожидает, что это уменьшит время на регистрацию, сократит количество необоснованных отказов в государственной регистрации, устранит коррупционный фактор и лишние очереди в центрах оказания админуслуг.