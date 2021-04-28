Новым главой НАК "Нафтогаз" станет Витренко, - источники

Новым главой НАК "Нафтогаз" вместо Андрея Коболева станет Юрий Витренко. Об этом LB.ua сообщил источник в правительстве.

По словам собеседников, решение ожидается сегодня. Витренко пока исполняет обязанности министра энергетики, но, как известно, за нового главу Минэнерго Верховная Рада будет голосовать завтра.

Об увольнении Коболева на внеочередном заседании правительства стало известно от народных депутатов, а также от источников в Кабмине. Сам Коболев заверил, что не писал заявлений, а о решении узнал из новостей.

15 февраля LB.ua из источников стало известно, что и.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно рассмотреть вопрос о смене руководства НАК "Нафтогаз Украины", которую возглавляет Андрей Коболев, и прекращения контрактов с членами Наблюдательного совета компании.

В отчете были указаны следующие причины: невыполнение показателей по добыче газа, которые были утверждены правительством, планы дальнейшего сокращения показателей добычи и результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО НАК "Нафтогаз".

Впоследствии Витренко объяснил, что выполнял поручение главы правительства по анализу ситуации с НАК и его руководством. Поручение касалось того, что Государственная аудиторская служба не была допущена "Нафтогазом" для проверки компаний "Укрнафта" и "Укргаздобыча", а предварительная проверка самого НАК выявила нарушения на 75 млрд грн.

Несмотря на заявления Витренко, в марте глава правительства заявил, что острых оснований для увольнения Коболева не было.

В мае 2020-го Юрий Витренко сообщил, что НАК решил уволить его с должности своего исполнительного директора. Он считает, что его увольнение связано с тем, что "сейчас не является приоритетом борьба против роSSийской агрессии, в частности, эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом". В последние годы Юрий Витренко занимался судами с "Газпромом".

Также группа "Нафтогаз" отозвала Юрия Витренко с должности представителя в наблюдательном совете "Укрнафты".