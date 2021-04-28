Рада поддержала новый закон о финуслугах и финкомпаниях
Верховная Рада приняла в первом чтении новый законопроект №5065 о финансовых услугах и финансовые компании на небанковском рынке.
Верховная Рада приняла в первом чтении новый законопроект №?5065 о финансовых услугах и финансовых компаниях на небанковском рынке.
«За» законопроект проголосовало 247 парламентариев.
Что известно о законопроекте
Закон регулирует деятельность финансовых компаний и ломбардов и устанавливает единые подходы к регулированию и надзору на всех рынках финуслуг и защиты прав потребителей.
Закон содержит нормы по регулированию менее рискового сегмента финучреждений: финансовых компаний и ломбардов.
Этот документ является первым из ряда обновленных законодательных актов, необходимых для всестороннего развития небанковского финансового сектора.
Какие изменения предусматривает новый закон о финуслугах
- Риск-ориентированный подход в регулировании и надзоре, упрощение лицензирования, прозрачная структура собственности, законные источники капитала всех учреждений, понятные бизнес-модели, качественное корпоративное управление с учетом пропорциональности. Все эти принципы будут действовать для всех небанковских финансовых учреждений.
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Упрощение лицензирования и выхода компаний на рынок. Для финансовых компаний и ломбардов документ предлагает отменить двухэтапный порядок создания компании. Юридическое лицо сможет получить одну из двух лицензий — на деятельность финкомпании или на деятельность ломбарда. И сразу с лицензией получить статус финучреждения.
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Возможность расширения бизнеса. Предоставление финансовых услуг не будет исключительным видом деятельности. Компании смогут осуществлять другую хозяйственную деятельность. Следовательно смогут полноценно реализовать свои возможности.
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Превентивные меры для финкомпаний и ломбардов. Если Национальный банк будет видеть определенные риски, даже если учреждение еще не нарушило требования законодательства, то регулятор сможет применить корректирующие меры.
Чего ждать от закона о кредитных союзах
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Членами кредитных союзов смогут быть не только граждане, но и юридические лица. Речь идет о фермерских хозяйствах, кооперативах, микропредприятиях.
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Усиление системы управления кредитным союзом. Сегодня фактически несколько человек могут управлять кредитным союзом. А это создает риски. Поэтому законопроект предложит четкие подходы к построению системы управления и распределения полномочий.
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Прозрачная структура капитала кредитного союза. Сегодня значительная часть капитала отдельных кредитных союзов преимущественно формируется взносами членов в паевой капитал. Они, в основном, являются квазидепозитамы, поскольку могут быть возвращены членам союза по их требованию. Также на них выплачивается постоянный часто повышенный доход. Это не дает адекватно оценить финансовое состояние кредитного союза. Поэтому законопроект предлагает пересмотреть подход к структуре капитала кредитных союзов.
Что это даст рынку
- Первое — упростит «жизнь» надежным, конкурентным и прозрачным игрокам.
- Второе — обеспечит устойчивость и стабильность небанковского финрынка.
- Третье — обеспечит прозрачность финрынка и защитит клиентов финучреждений от возможных нарушений.