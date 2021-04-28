Рада поддержала новый закон о финуслугах и финкомпаниях

Верховная Рада приняла в первом чтении новый законопроект №5065 о финансовых услугах и финансовые компании на небанковском рынке.

Фото со страницы ФБ Катерины Рожковой

Верховная Рада приняла в первом чтении новый законопроект №?5065 о финансовых услугах и финансовых компаниях на небанковском рынке.

Закон регулирует деятельность финансовых компаний и ломбардов и устанавливает единые подходы к регулированию и надзору на всех рынках финуслуг и защиты прав потребителей.

Закон содержит нормы по регулированию менее рискового сегмента финучреждений: финансовых компаний и ломбардов.

Этот документ является первым из ряда обновленных законодательных актов, необходимых для всестороннего развития небанковского финансового сектора.

Какие изменения предусматривает новый закон о финуслугах