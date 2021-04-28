Мобильную связь и интернет хотят включить в перечень прожиточного минимума

Минцифра предложила включить стоимость услуг мобильной связи и интернета в перечень прожиточного минимума. Об этом отмечается в телеграм-канале Минцифры.

Фото: mind.ua

Что предлагает Минцифры

«Мы убеждены, что мобильная связь и доступ к интернету — тоже базовые потребности человека. Они экономят время и финансовые ресурсы», — отмечают в Минцифре.

Что известно о прожиточном минимуме

Прожиточный минимум — это стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.

В Украине фактически существует два вида прожиточного минимума: установленный на год законом о госбюджете и фактический, который ежемесячно рассчитывается Минсоцполитики.

В период 2009—2014 годов фактический минимум не превышал официальный более, чем на 25%. Потом разница начала увеличиваться и к сентябрю 2019 года фактический прожиточный минимум превышал законодательно установленный более, чем в два раза.