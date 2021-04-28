JPMorgan запустит первый активно управляемый биткоин-фонд

Американский банк JPMorgan Chase откроет активно управляемый биткоин-фонд для ограниченной группы клиентов. Об этом сообщили источники CoinDesk, пишет РБК.

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Что известно о продукте

Новый продукт может быть представлен летом текущего года. За хранение активов будет отвечать компания NYDIG.

Главное отличие фонда JPMorgan заключается в том, что он будет активно управляться банком. Тогда как существующие предложения, в том числе от компаний Pantera Capital и Galaxy Digital, подразумевают только покупку и хранение криптовалюты в интересах клиентов.

В марте финансовый конгломерат подал документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на создание нового продукта — корзины акций компаний, связанных с криптовалютой.

В инструменте будут представлены ценные бумаги MicroStrategy, Square, PayPal, Riot Blockchain, NVIDIA, AMD, TSMC, Intercontinental Exchange, CME Group, Overstock и Silvergate.

Напомним

Ранее другой крупный американский банк Goldman Sachs объявил, что во втором квартале 2021 года откроет своим клиентам возможность инвестировать в криптовалюту.

Также сообщалось, что в апреле клиенты Morgan Stanley смогут вкладывать средства в биткоин-фонды. Доступ к ним получат только инвесторы, имеющие активы на сумму от $2 млн.