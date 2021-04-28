Валюта и результаты аукциона Минфина по размещению ОВГЗ: что повлияло на курс во вторник

Вторник прошел достаточно активно на валютном рынке и в принципе оправдал все ожидания участников торгов. Предложение превышало спрос почти всю сессию и это отразилось на котировках. Доллар за день просел на 2 копейки с утренних 27,75/27,77 гривен до 27,73/27,75 гривен, а евро даже чуть вырос на те же 2 копейки — с 33,48/33,51 до 33,50/33,53 гривен. Но этот рост котировок можно смело списать на небольшое укрепление евровалюты на международных рынках, а не на ситуацию непосредственно на украинском межбанке.

Валюта и результаты аукциона Минфина по размещению ОВГЗ: что повлияло на курс во вторник
Фото: minfin.com.ua

НБУ снова предпочел на межбанк не выходить. Хотя ближе к середине сессии, когда предложение было достаточно большим, а спрос уже заметно сократился — у регулятора была возможность пополнить ЗВР на $20 млн, но он этого не сделал.

Во второй половине дня предложение явно преобладало и курс постепенно просел к 27,73/27,75 к концу дня.

Неплохо прошел и аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Его результаты практически вписались в рамки нашего утреннего прогноза. Было продано облигаций в эквиваленте на 10,36 млрд гривен. Наш коридор составлял от 8,5 до 13,1 млрд гривен. Чиновники разместили облигации с доходностью в гривне от 9% до 12,28% годовых в зависимости от сроков. Мы предполагали ее в пределах от 8,5% до 12,90% годовых. В долларах чиновники продали бумаги под 3,7% годовых, а в евро под 2,5%. «Минфин» прогнозировал по доллару около 3,9% и в евро 2,4?2,5% годовых.

Учитывая необходимость в ближайшее время провести очередные выплаты — основная часть полученной гривны пойдет на погашение этих долгов. А вот валютные ресурсы в основном осядут на счетах Минфина Украины. Хотя в бюджете они на длительный срок тоже не задержаться.

Главные события 27 апреля на валютном рынке:

  1. Доллар с утренних 27,75/27,77 подешевел до 27,73/27,75 гривен к концу дня.
  2. Нацбанк на рынок не выходил.
  3. Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,7742 гривен, а официальный курс на 28 апреля 2021 года установлен на уровне 27,7715 гривен за доллар.

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