"Новая почта" запустила доставку из немецких онлайн-магазинов

"Новая почта" запустила доставку из интернет-магазинов Германии. Теперь украинцы смогут заказывать товары из немецких магазинов и уже через восемь рабочих дней они будут доставлены в Украину, сообщили в пресс-службе компании.

На сегодняшний день "Новая почта" предлагает доставку из интернет-магазинов пяти стран: Германии, Китая, США , Польши и Великобритании.

Заказы из Германии принимаются через платформу NP Shopping из магазинов eBay, Amazon, Zalando, Zara, G-star, Otto, Mediamarkt и других.

Чтобы сделать заказ в немецком интернет-магазине, необходимо зарегистрироваться на платформе NP Shopping и получить адрес для шоппинга. Далее выбирайте товары, заказывайте, указывайте адрес доставки, после чего в личном кабинете NP Shopping необходимо зарегистрировать трекинг-номер и выбрать отделение Новой почты или почтомат в Украине. На сайте "Новой почты" или в мобильном приложении покупатель может отслеживать местоположение посылки до ее прибытия.

В "Новой почте" отметили, что доставка в среднем будет занимать от 8 дней. В субботу и воскресенье посылки с Европы не отправляются. Стоимость доставки из Германии будет €2,9 за каждые 0,5 кг фактического веса посылки.

На платформе NP Shopping часто бывают скидки на товары, которые в Украине стоят значительно дороже.