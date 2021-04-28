"Новая почта" запустила доставку из немецких онлайн-магазинов

"Новая почта" запустила доставку из интернет-магазинов Германии. Теперь украинцы смогут заказывать товары из немецких магазинов и уже через восемь рабочих дней они будут доставлены в Украину, сообщили в пресс-службе компании.

“Новая почта“ запустила доставку из немецких онлайн-магазинов: названы сроки и стоимость

На сегодняшний день "Новая почта" предлагает доставку из интернет-магазинов пяти стран: Германии, Китая, США, Польши и Великобритании.

Заказы из Германии принимаются через платформу NP Shopping из магазинов eBay, Amazon, Zalando, Zara, G-star, Otto, Mediamarkt и других.

“Новая почта“ запустила доставку из немецких онлайн-магазинов: названы сроки и стоимость

Чтобы сделать заказ в немецком интернет-магазине, необходимо зарегистрироваться на платформе NP Shopping и получить адрес для шоппинга. Далее выбирайте товары, заказывайте, указывайте адрес доставки, после чего в личном кабинете NP Shopping необходимо зарегистрировать трекинг-номер и выбрать отделение Новой почты или почтомат в Украине. На сайте "Новой почты" или в мобильном приложении покупатель может отслеживать местоположение посылки до ее прибытия.

В "Новой почте" отметили, что доставка в среднем будет занимать от 8 дней. В субботу и воскресенье посылки с Европы не отправляются. Стоимость доставки из Германии будет €2,9 за каждые 0,5 кг фактического веса посылки.

На платформе NP Shopping часто бывают скидки на товары, которые в Украине стоят значительно дороже.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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