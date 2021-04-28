Тариф на свет в мае и июне остался на уровне 1,68 грн за кВт-ч

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что цена на электроэнергию для населения в мае и июне останется на уровне 1,68 грн за кВт-час.

Об этом он сообщил на заседании правительства в среду.

"Цена на электроэнергию для людей остается 1 грн 68 коп. за кВт/ч. Правительство продолжает механизм действия ВСО до 30 июня", - говорится в сообщении его пресс-службы.

Шмыгаль сообщил также о новых правилах, позволяющих "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" продавать электроэнергию напрямую поставщикам универсальных услуг по двусторонним договорам, без посредника в виде ГП "Гарантированный покупатель".

Напомним, с 1 января 2021 года Кабмин повысил стоимость электроэнергии для населения, отменив льготный тариф на первые 100 кВт. Новая фиксированная цена составляет 1,68 грн/кВт-час с НДС.

На первый квартал 2021 года правительство приняло постановление о возложении специальных обязанностей на рынке электроэнергии, согласно которой цена для населения установлена на едином уровне 1,68 грн/кВт-ч (исключая суточный зонный учет). Позже его действие продлили на апрель, а теперь - и на май-июнь.